El debate a ocho de los portavoces parlamentarios en RTVE ha dejado claro las fuertes discrepancias que tienen los diferentes bloques políticos en materia de vivienda, aunque todos han defendido la urgencia de afrontar un problema que es una de las principales preocupaciones de los españoles.

Por ello, Susanna Griso ha preguntado a la mesa si estaban todos contra Ester Muñoz y Pepa Millán, portavoces de PP y Vox. Susana Díaz ha sido clara: "Si la gente vio el debate para elegir su voto por si estaban indecisos, harían como yo e Iñako, cambiar de canal al cuarto de hora".

¿No salvan a nadie?

Pero ha habido un portavoz que ha sonado en la mesa y prácticamente todos los colaboradores han estado de acuerdo, Emilio Delgado, de Frente Amplio.

"Hubo gente seria, Emilio Delgado, por lo menos lo ha intentado, pero la sensación demuestra que las portavocías de los partidos llevan tiempo pensando en el meme y en salir en twitter y, cuando los sacas a un debate el cual se espera otro tipo de comunicación, a muchos les cuesta", ha explicado Iñako Díaz-Guerra

Juan Soto Ivars ha destacado que hubo demasiadas voces y que, comparado con el cara a cara, no tuvo sentido: "Sirvió para visualizar los bloques de la izquierda-derecha. Estuvo mejor Emilio Delgado y me pregunto cómo es posible que hayan elegido a Ada Colau para ponerla al frente del partido, Emilio me parece el mejor activo de la izquierda".

"Si el objetivo final es conseguir un poco de penetración en territorio donde Colau no tiene acceso, es una mala elección y ayer se demostró que hubo alternativas mejores dentro del partido", ha apostillado Rubén Amón. Y ha querido destacar que la presencia de Patxi López ha sido nula, "mostraba la vulnerabilidad del PSOE y los socios le echaron varias muletas".

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