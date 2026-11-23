El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se sienta este lunes con Susanna Griso para responder a las preguntas de cara al 29N. En apenas seis días, los españoles están llamados a las urnas para decidir el futuro del país.

El candidato popular estará hoy, a partir de las 9:00 horas, en 'Espejo Público" donde tomará un café con Susanna Griso. Será su primera entrevista televisiva tras el cara a cara con el presidente del Gobierno. Feijóo visitó este plató el 4 de noviembre de 2026, hace apenas 19 días. El próximo jueves, Antena 3 ofrecerá un especial informativo presentado por Vicente Vallés para seguir el debate a cuatro de los candidatos.

Entre las preguntas que deberá responder, Alberto Núñez Feijóo contará si cree que él fue el ganador del cara a cara con Pedro Sánchez, por el debate a cuatro del próximo jueves y por las redes sociales y el voto joven.

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