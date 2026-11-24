Miguel Sebastián le pediría a Felipe González que fuera un poco más generoso con los militantes socialistas: "Me costó mucho más votar a Felipe González en el año 96 que lo que me va a costar votar este año a Pedro Sánchez", afirma.

Recuerda que en aquel momento hubo una gran campaña de desprestigio hacia Felipe González "acusándole de cosas terribles y sacando todos los casos de corrupción posibles, acusándoles de haber creado el GAL". Aún así le votó: "Solo por ese recuerdo le pediría a Felipe González que fuera más generoso con los militantes socialistas".

"No sé qué hacemos los socialistas metidos en esta espiral"

La socialista Susana Díaz reconoce que no le está gustando el cruce de declaraciones: "No sé qué hacemos los socialistas metidos en esta espiral" y no entiende el cruce de declaraciones que se está produciendo entre José Bono y Felipe González. Reconoce Miguel Sebastián que en numerosas ocasiones ha votado al PSOE a pesar de que hay cosas que no le gustan.

Sebastián es uno de los firmantes del manifiesto de apoyo a Pedro Sánchez que firman 20 ministros de la etapa de Zapatero. Preguntado por qué tan solo firman 20, de los 38 ministros que tuvo Zapatero Miguel Sebastián es rotundo: "El que te haya hecho esa estadística es un miserable porque tristemente Zapatero ha tenido 5 ministros fallecidos: Carmen Chacón, Alfredo Rubalcaba, Pedro Solves, Toño Alonso y María Jesús San Segundo". Añade además hay exministros que no pueden firmar porque ocupan cargos que son incompatibles con la firma de manifiestos aunque están de acuerdo con él como es el caso de Bernat Soria o Carmen Calvo o Gabilondo.

Aclaraba la presentadora que no había malas intenciones y que la estadística venía de la Inteligencia Artificial: "Como sabemos todos, en muchos casos la IA es miserable", respondía el exministro.

"Voy a votar a este Gobierno porque me preocupa mucho lo que viene"

En su opinión no podemos estar los últimos 15 días de campaña hablando de lo que no nos gusta del Gobierno: "Aún así voy a votar a este Gobierno porque me preocupa mucho lo que viene". Él mismo viene de una familia católica que "pensaba que todos los españoles tenemos que morir en la cruz". Algo que respeta pero no comparte. Él mismo cree en la muerte digna, la eutanasia y la libertad.

El rescate de Plus Ultra

"A medida que va pasando el tiempo y sabiendo que no van a devolver el dinero tengo la sensación de que aquí nos han tangado", comenzaba diciendo Susanna Griso sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra que desde este lunes ha suspendido todas sus operaciones.

Sobre este rescate señala que él siempre ha combatido el argumento de que no se puede combatir a las empresas pequeñas y hay que ayudar a las grandes: "Una empresa pequeña hay que ayudarla, si solo apoyas a las grandes te quedarás sin competencia. Este argumento de que es muy pequeña es un argumento muy insuficiente".

Sobre si ese rescate era o no viable añadía unas palabras a Griso: "Yo siendo economista no me atrevo a decir si era viable o no, me sorprende que tú lo digas". Susanna insistía diciendo que en su momento se necesitaron 53 millones que no han devuelto y no han servido para nada. Lo que él tachaba de "argumento de cuñado". "La SEPI decía que ese rescate había que hacerlo", añadía Miguel Sebastián, a lo que Susanna respondía que hay dos cúpulas de la SEPI imputadas: "Esto ha pasado los filtros de la UE y estaba perfectamente validado. 'Read my lips'", proseguía Sebastián.

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