El anuncio de Carlos Mazón de una comparecencia despierta las especulaciones: "Este acto de rebeldía toca a su fin"
Durante el funeral por las víctimas de la DANA, celebrado este miércoles en Valencia, se han vivido momentos de dolor, pero también de máxima tensión. Varios familiares de las víctimas dedicaban acusaciones e insultos al todavía president de la Generalitat, Carlos Mazón. Su reacción un día después invitaba a la especulación.
- Gritos a Mazón en el funeral por las víctimas de la DANA: "¡Asesino! ¡Rata cobarde! Viniendo aquí te ríes de nosotros"
- Carlos Mazón anuncia una comparecencia para los "próximos días" tras el funeral de la DANA
- "Carlos Mazón morirá ahogado con sus propias mentiras": Toñi, vecina de Benetússer, un año después de perder a su marido y a su hija en la DANA
- “Mi hijo piensa que nos vamos a morir todos los días”: Natalia Momeñe explica las secuelas psicológicas de la DANA
Se cumplía un año de la tragedia. Valencia lloraba a las 237 víctimas mortales que se llevaron las inéditas inundaciones que provocaban las lluvias torrenciales de aquella DANA del 29 de octubre de 2024. Ahora no es agua lo que rebosa, es una mezcla de dolor e indignación. Las incógnitas siguen siendo demasiadas. ¿Qué, cuánto, y cuándo se hizo?
Carlos Mazón tuvo que aguantar un chaparrón. Varios familiares de víctimas, presentes en el funeral de Estado no pudieron reprimir su sentimientos. Le increparon, acusaron e insultaron. No gustan sus distintas versiones sobre su tan cuestionada actuación de ese día. Él negaba con la cabeza.
El periodista Rubén Amón aprecia que unas de las últimas declaraciones del superior directo de Mazón suponen un punto y aparte: "Este acto de rebeldía en que se obstina en permanecer (Mazón), yo creo que el otro día toca a su fin cuando el propio Feijóo dice: 'El señor Mazón tiene que explicarnos qué hizo ese día'".
"Mazón tiene que ser consciente de cuánto está socavando la credibilidad de Feijóo (...) Es muy humillante para Feijóo".
Un día después del funeral al que acudían los reyes Felipe VI y Letizia, así como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios ministros; el del PP valenciano anunciaba una comparecencia ante los medios, tras un tiempo de "reflexión profunda". Hay dudas sobre si sólo hará públicos los cambios previstos en su Gobierno, o si como tantos esperan, presentará su dimisión como presidente de todos los Valencianos. La periodista de Antena 3 Rosa Rodríguez, explicaba que se estaba prevista una reforma del Ejecutivo de Mazón. Aún así, el president no descartaba estar barajando su continuidad.
