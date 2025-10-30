Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Aniversario DANA

El anuncio de Carlos Mazón de una comparecencia despierta las especulaciones: "Este acto de rebeldía toca a su fin"

Durante el funeral por las víctimas de la DANA, celebrado este miércoles en Valencia, se han vivido momentos de dolor, pero también de máxima tensión. Varios familiares de las víctimas dedicaban acusaciones e insultos al todavía president de la Generalitat, Carlos Mazón. Su reacción un día después invitaba a la especulación.

Carlos Mazón

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

Se cumplía un año de la tragedia. Valencia lloraba a las 237 víctimas mortales que se llevaron las inéditas inundaciones que provocaban las lluvias torrenciales de aquella DANA del 29 de octubre de 2024. Ahora no es agua lo que rebosa, es una mezcla de dolor e indignación. Las incógnitas siguen siendo demasiadas. ¿Qué, cuánto, y cuándo se hizo?

Carlos Mazón tuvo que aguantar un chaparrón. Varios familiares de víctimas, presentes en el funeral de Estado no pudieron reprimir su sentimientos. Le increparon, acusaron e insultaron. No gustan sus distintas versiones sobre su tan cuestionada actuación de ese día. Él negaba con la cabeza.

El periodista Rubén Amón aprecia que unas de las últimas declaraciones del superior directo de Mazón suponen un punto y aparte: "Este acto de rebeldía en que se obstina en permanecer (Mazón), yo creo que el otro día toca a su fin cuando el propio Feijóo dice: 'El señor Mazón tiene que explicarnos qué hizo ese día'".

"Mazón tiene que ser consciente de cuánto está socavando la credibilidad de Feijóo (...) Es muy humillante para Feijóo".

Un día después del funeral al que acudían los reyes Felipe VI y Letizia, así como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios ministros; el del PP valenciano anunciaba una comparecencia ante los medios, tras un tiempo de "reflexión profunda". Hay dudas sobre si sólo hará públicos los cambios previstos en su Gobierno, o si como tantos esperan, presentará su dimisión como presidente de todos los Valencianos. La periodista de Antena 3 Rosa Rodríguez, explicaba que se estaba prevista una reforma del Ejecutivo de Mazón. Aún así, el president no descartaba estar barajando su continuidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Rubén Amón

La ironía de Rubén Amón con la comparecencia de Pedro Sánchez: "Espero una escena, sacándole a hombros entre todos sus aliados"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Carlos Mazón

El anuncio de Carlos Mazón de una comparecencia despierta las especulaciones: "Este acto de rebeldía toca a su fin"

Pablo Motos se 'pasa de la raya': "Somos dan vanidosos que creemos que nuestra especie es la mejor y, a lo mejor, somos la peor"

El Hormiguero vuelve a coronarse como el programa más visto: firma su mejor mes en más de un año

cebo

Todo lo que hay detrás de las memorias del rey Juan Carlos I, esta tarde en Y ahora Sonsoles

El público advierte a Marcos y acaba teniendo razón en La ruleta de la suerte
MEJORES MOMENTOS | 30 DE OCTUBRE

El público advierte a Marcos y acaba teniendo razón en La ruleta de la suerte

Pamplona.
VIOLACIÓN EN PAMPLONA

Los autores de la violación grupal de Pamplona tenían una orden de expulsión y vivían en un asentamiento ilegal

Sara se la juega y resuelve el ‘Exprés’ sin saber el panel completo
MEJORES MOMENTOS | 30 DE OCTUBRE

Sara se la juega y resuelve el ‘Exprés’ sin saber el panel completo

La concursante ha sabido completar muy bien este panel de La ruleta de la suerte.

Paco Marhuenda
Comisión Koldo

Paco Marhuenda, sobre Pedro Sánchez: "Es un gran farsante"

El periodista no ha dudado en cargar contra el presidente del Gobierno por sus declaraciones y su actitud en la comisión del Senado conformada para investigar el 'caso Koldo' y su relación con una presunta financiación irregular en el PSOE.

Rubén Amón.

Las nuevas gafas 'retro' de Pedro Sánchez en el Senado de las que todo el mundo habla: "Le ven más atractivo"

Crespillos con miel, la receta crujiente, dulce y natural de Karlos Arguiñano

Crespillos con miel, la receta crujiente, dulce y natural de Karlos Arguiñano

Lomo de cerdo con nueces

Arguiñano: lomo de cerdo con nueces, una receta muy sencilla con una combinación perfecta de sabores

Publicidad