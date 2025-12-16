Una buena y una mala noticia para Jesús Álvarez en La Pista: ¿un pleno con premio de consolación?

Antena3
Mejores momentos | 16 de diciembre

El periodista termina esta visita a Pasapalabra con la alegría de ganar en la prueba musical, pero con la espinita de no tener una recompensa que esperaba.

Alberto Mendo
Publicado:

Jesús Álvarez no ha podido tener mejor final para su visita a Pasapalabra, incluso pese a la espinita que se le ha quedado pendiente. ¡Pero así tendrá que volver! Lo importante es que, en su tercer duelo contra Paola Dominguín, al fin ha ganado en La Pista. Además, con un pleno de cinco segundos que ha supuesto también un triplete de victorias musicales en este programa para el equipo de Rosa.

El periodista, antes de empezar el duelo, pedía permiso para que le representara Antonia San Juan porque la actriz ha ganado todas las tardes a Andy. Sin embargo, no le ha hecho falta cuando ha sonado el primer fragmento de la canción, que ha trasladado a los invitados al año 1979. Una sonrisa se ha dibujado en su cara, tras ser el más rápido con el pulsador.

“Creo que la sé, que me voy a llevar el libro por fin”, ha asegurado. Efectivamente, ha clavado el título. Sin embargo, Roberto Leal le ha aclarado “una cosa buena y una mala” en su victoria. ¿Qué podía haber malo? ¡Descúbrelo en el vídeo!

