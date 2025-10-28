Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Mazón confirma que asistirá al funeral por la DANA mientras Feijóo le insta a "dar todas las respuestas necesarias"

El líder del PP emplaza al president a ofrecer todas las explicaciones necesarias sobre qué hizo y dónde estaba durante el trágico día de las inundaciones en Valencia.

Feijóo y Mazón

Feijóo le insta a a Mazon a "dar todas las respuestas necesarias" | Europa Press

Ángel Granero
Publicado:

La cuestionable actuación de Carlos Mazón durante la DANA vuelve al centro de la polémica cuando se cumple un año de la peor catástrofe natural de España en décadas. El Gobierno ha organizado un funeral en recuerdo de las más de 200 víctimas mortales que se produjeron durante las riadas.

Un funeral al que acudirá Mazón. El presidente de la Comunidad Valenciana ha confirmado su asistencia, ignorando la petición de familiares y víctimas de la DANA, que manifestaban su voluntad de que no acudiera.

Feijóo insta a Mazón a "dar todas las respuestas necesarias"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que el president valenciano, Carlos Mazón, deberá "responder a todas las preguntas que sean necesarias" sobre su actuación el 29 de octubre de 2024, día de la DANA, cuyo aniversario se cumple este miércoles. Feijóo ha evitado pronunciarse por "responsabilidad", alegando que esta semana está dedicada a las víctimas, aunque ha subrayado que Mazón tendrá que explicarse en las Cortes y en el Senado.

Las dudas surgieron tras conocerse que Mazón acompañó ese día a la periodista Maribel Vilaplana hasta un aparcamiento a las 18:45 horas, extremo no revelado hasta ahora y que ha llevado a la magistrada a pedir su listado de llamadas. Feijóo ha señalado que él no usará el dolor para hacer política y asistirá al funeral de Estado. Ha recalcado que en las comisiones se deberán dar todas las respuestas necesarias y que el Gobierno, a su juicio, sí está politizando.

Mazón pide "abandonar la confrontación política"

Por su parte, Mazón ha pedido abandonar la confrontación política durante el primer aniversario de la DANA que dejó 229 muertos en la Comunitat Valenciana, apelando a la unidad institucional para centrar los esfuerzos en la reconstrucción y no añadir más dolor.

Ha presidido la firma del convenio entre Generalitat, Diputación de Valencia y FVMP para acelerar el Plan Endavant, insistiendo en que es momento de "arrimar el hombro" y demostrar que todo el Estado trabaja unido.

El president ha reclamado un "mensaje de responsabilidad compartida" y ha rechazado que la tragedia se utilice para estrategias partidistas ni para contaminar la conversación pública con reproches.

