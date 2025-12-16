Antena3
¿Cómo actuar ante un atragantamiento? Toma nota sobre estos trucos que pueden salvar vidas

Marron ha traído a unos especialistas que han demostrado como salvar una vida ante una obstrucción de las vías respiratorias.

Abraham Mateo ha pisado el plató con una actitud positiva y una sonrisa constante. El músico ha hablado de su trayectoria, sus aprendizajes y su evolución personal, dejando una conversación fresca y dinámica.

Antes de concluir su visita, Pablo Motos ha dado paso a Marron, que llegaba acompañado de dos doctores dispuestos a dar una serie de consejos que pueden ser vitales. Los sanitarios han explicado cómo actuar ante un atragantamiento.

Con una explicación de lo más práctico, los invitados han mostrado como, con la regla del 5-5, se pueden salvar vidas. ¡Toma nota sobre esta importante lección!

