Durante la entrevista

Las habilidades más extrañas de Abraham Mateo: de su flexibilidad al twerking con la nariz

El artista, que ha llenado de ritmo y buena onda el plató, ha sacado su lado más desconocido en una noche de emociones fuertes.

Alberto Mendo
Publicado:

El Hormiguero ha decidido que su última semana del año esté llena de música y, tras la visita de Malú, ha recibido a Abraham Mateo. El cantante ha reparado su carrera en la música, que cumple 20 años, aunque durante la entrevista también ha hablado de lado más amargo de la fama, especialmente en sus inicios.

Abraham Mateo

Pablo Motos ha querido descubrir detalles insólitos del invitado, entre ellos sus habilidades más extrañas. Al presentador le han contado que Abraham es capaz "de andar y saltar con los muñones de los pies". Eso lo quería ver y el cantante se lo ha demostrado. "Soy muy flexible", ha asegurado, hasta el punto de que los bailarines le han comparado con Billy Elliot.

Por si fuera poco, Abraham ha hecho twerking con la nariz. "Mi padre dice que esto no lo ha visto en su vida", ha comentado. ¡Dale al play y descubre el lado desconocido del cantante!

Programas

