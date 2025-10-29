Antena 3 LogoAntena3
“Mi hijo piensa que nos vamos a morir todos los días”: Natalia Momeñe explica las secuelas psicológicas de la DANA

La rabia y la desolación entre aquellas personas que sufrieron pérdidas en la catástrofe de Valencia son aún palpables. Un duelo al que se enfrentan cada día desde hace ya un año.

Psicóloga, DANA

Mercedes Piedra
Tal día como hoy, Valencia quedaba sumergida bajo el agua, el barro y una desolación que, de alguna manera, aún perdura. Desde Espejo Público rendimos homenaje a las 237 víctimas mortales totales de aquella tragedia, pero tampoco queremos olvidar a los vivos: a quienes perdieron a familiares, amigos o vecinos; y también a quienes tuvieron que reconstruir su vida desde cero tras verlo todo arrasado —su hogar, su negocio o su coche—, fruto del esfuerzo de toda una vida.

“Mi marido se agarró a un árbol, pero estaba enfermo y se lo llevó la riada”

Las secuelas psicológicas son palpables entre todas aquellas personas que se expusieron a la desgracia. Uno de los testimonios afirma que es muy difícil realizar el duelo hasta que no se juzgue este caso, hasta que no se cierre esa responsabilidad política y penal. “Todo lo que se ve y todo lo que se oye genera un impacto en quienes intentan reconstruir su vida”, nos explicaba la psicóloga Natalia Momeñe.

“Mi vida ha cambiado totalmente. Sigo aquí porque tengo un hijo”

Maite nos hace llegar una desgarradora historia: la suya. En la riada perdió a su hermana, su sobrino y su cuñado. “¿Por qué nadie advirtió de que el niño no debía ir al colegio?”, se pregunta desolada, asegurando que “su sobrino seguiría vivo”. Las secuelas psicológicas del hijo de Maite siguen presentes: “lo lleva como puede”.

“Esa sensación de “si yo hubiese estado en otro sitio” o “si yo hubiese podido”, esa culpabilidad de haber sobrevivido hay que trabajarla mucho, porque está bien haber sobrevivido” es la explicación psicológica con la que se justificarían algunas de las secuelas de los familiares y amigos de las víctimas.

Violación masiva en Pamplona.

El informe médico de la joven violada por 4 hombres en Pamplona determina una "agresión sexual de alto impacto"

Eva, vecina afectada por la DANA
Afectados DANA

Las lágrimas de rabia e impotencia de Eva, un año después de la DANA: "No puedo vivir, de lo que esto viendo"

Espejo Público se ha encontrado con Eva nuevamente. Es una de las personas afectadas por la DANA que más veces ha compartido su testimonio con Susanna Griso. Su desesperación sigue siendo enorme. Vive atrapada en una pesadilla desde hace un año, reclamando ayuda.

