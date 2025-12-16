Antena3
Nuevos datos sobre las acusaciones Ilia Topuria de un intento de extorsión: "Se está cubriendo las espaldas por lo que le pueda venir"

El inspector de Policía Serafín Giraldo da las claves de las acusaciones de Ilia Topuria sobre un intento de extorsión que apuntaría a su exmujer Georgina Uzcategui.

Ilia Topuria, acusado de maltrato.

El doble campeón de UFC Ilia Topuria ha denunciado que está siendo víctima de un intento de extorsión. Asegura que alguien de su entorno le ha amenazado con difundir falsas acusaciones de malos tratos. Aunque no da nombres sobre quién podría estar tras esta extorsión todo apunta a que se estaría refiriendo a su exmujer y madre de uno de sus hijos Georgina Uzcategui.

El luchador se estaría refiriendo a acusaciones de malos tratos que solo desaparecerían a cambio de dinero. Una denuncia falsa que podría acabar con su reputación e incluso llevarle a prisión. En su comunicado denuncia un intento de extorsión, falsificación de pruebas y sustracción de dinero y objetos personales. Señala que aunque ha intentado mantenerse en silencio para proteger a sus hijos, que son los pilares de su vida, ha entendido que callar no es proteger sino permitir que la mentira siga creciendo.

Ilia y Georgina, una relación de dos años con un hijo en común

Ilia Topuria y Georgina Uzcategui mantuvieron más de dos años de relación y tienen una hija en común. Ambos aparecían de la mano en todos los actos que tenía el boxeador.

El inspector de Policía Serafín Giraldo ha aportado su opinión personal del tema. Cree que Topuria se está cubriendo las espaldas con un abogado y denuncia unas amenazas que menoscaban su fama. "Se está cubriendo las espaldas en lo que le pueda venir que pueda ser una denuncia de malos tratos. Es una nota muy difusa que no señala a nadie, por eso creo que lo ha escrito alguien que sabe de leyes".

