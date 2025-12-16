¡Menudo regalo! Abraham Mateo canta en directo en El Hormiguero

La visita de Abraham Mateo a El Hormiguero ha estado marcada por su cercanía y su entusiasmo. Entre risas y confidencias, el cantante ha demostrado por qué sigue siendo uno de los artistas más queridos de su generación.

Antes de terminar con la entrevista, Pablo Motos le ha pedido al invitado que cantase mientras él le acompañaba con la guitarra. El artista no ha dudado un momento y ha vuelto a demostrar porqué es considerada una de las mejores voces de España.

Abraham ha puesto la piel de gallina a todos los presentes con su delicada e impresionante versión de Hoy tengo ganas de ti, de Miguel Gallardo. ¡No te lo puedes perder!