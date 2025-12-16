Antena3
Secretismo de Manu en un final sorprendente de Rosa en El Rosco: “La he liado”

El concursante madrileño ha preferido mantener la incertidumbre hasta que su rival se ha plantado con 21 aciertos y un fallo.

Alberto Mendo
Ya se lo hemos escuchado a Rosa en más ocasiones: “La he liado”. La concursante ha visto cómo la chapa naranja de ganadora peligraba en El Rosco por un fallo suyo, un error de cálculo y un estudiado secretismo que Manu ha mantenido hasta el final. Ha sido un duelo lleno de suspense que ha tenido como prólogo su despedida de los invitados. En el caso del madrileño, ha sorprendido con su ingenioso poema a Andy Morales, Paola Dominguín, Antonia San Juan y Jesús Álvarez. ¡Y con un guiño navideño!

El guiño navideño de Manu en su poema de despedida a los invitados: “Me han dado ganas de cantar ‘Andy, la marimorena’”

Tras ese momento distendido, los dos concursantes se han concentrado para ganar el bote de 2.512.000 euros. Manu ha comenzado la prueba con apenas cinco segundos de ventaja, aunque en ambos atriles con tiempo suficiente como para jugar holgados. El duelo trascurría igualado hasta que Rosa ha tropezado en la Q por un mínimo matiz en la respuesta.

En cualquier caso, la concursante gallega sabía que iba a tener que esforzarse para que el fallo no se convirtiera en lastre. Ha hecho sus deberes llegando a 21 aciertos. La sorpresa ha sido que quería intentar una letra más pero, por un mal cálculo de tiempo, ya no le ha dado tiempo. “Anda, la he liado”, ha afirmado. Lo que después ha descubierto es que la habría lado aún más porque su opción no era la correcta.

De esta forma, Manu se ha encontrado con la ocasión propicia para volver a sentirse ganador. Con 18 aciertos, había guardado celosamente sus cartas hasta la jugada final. ¡Revive este espectacular Rosco en el vídeo!

