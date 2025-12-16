Antena3
Una reportera de Espejo Público amenazada por el asentamiento de carteristas de San Fernando de Henares: “Ven conmigo a follar"

Nuestra compañera María Mateo ha acudido al asentamiento ilegal de chabolas del este de la capital. Allí se ha encontrado con amenazas de uno de los clanes de carteristas.

María Martín
Su día a día es aprovechar las aglomeraciones en el metro. Cuando la gente está despistada aprovechan para robar carteras, móviles o cualquier objeto de valor. Todo vale.

María Mateo, periodista del programa Espejo Público, ha entrado en la guarida donde se refugian los carteristas más peligrosos de Madrid. Dentro de este lugar reside una mafia rumana de carteristas, unas 6 familias y 20 personas en total. Su modus operandi es coger el tren que está justo detrás del puente y van al centro de Madrid a robar a sus víctimas, sobre todo turistas.

Al principio no quieren hablar escudándose en que no hablan español. Pero minutos después el líder del clan expulsa a nuestro equipo con tono amenazante y reconocen que sí hay carteristas. En directo, un hombre del asentamiento amenaza a nuestra compañera María Mateo con un palo. Ante las preguntas de nuestra compañera una mujer responde “me dedico a follar. Ven y follamos las dos”. La intentan intimidar con tocarle el culo, con robarla a ella, incluso el hombre llega a bajarse los pantalones.

La sensación de impunidad y jactancia supera los límites de la realidad. Y ante esa sensación de no poder hacer nada es lo que sienten cada día los vecinos de alrededor de la zona. “Te meten la mano en el bolsillo y tú no lo notas, tienes que andar con mil ojos y si se te arrima alguien estar pendiente”, alerta una vecina.

Los perros vigilan las propiedades de los vecinos para evitar robos en negocios y viviendas. "Te quitan los espejos de los coches, me lo han abierto varias veces y todo lo que pillan se lo llevan”, comenta otro vecino. Los ejemplos son fáciles de encontrar: “A una compañera de trabajo le sacaron un arma una vez”.

Carteristas en datos

Serafín Giraldo, inspector jefe de la Policía, deja caer algunos datos relevantes: “Tenemos 700.000 hurtos al año en España y solo 73.000 condenas. La policía tiene los medios, lo que no existen son las leyes”.

En concreto, sobre este asentamiento reconoce que hay “un alzamiento judicial para febrero de 2026”. E insiste en que hay que “poner penas mayores” porque sino el ciclo no acaba: “roban, los detienen, quedan en libertad, no se presentan al juicio y vuelven a robar”.

