Los Reyes se reúnen con las familias de las víctimas de la DANA antes del funeral de Estado en Valencia

Este miércoles tiene lugar el funeral de Estado por las víctimas de la DANA del 29 de octubre de 2024, el Museo de las Ciencias de Valencia ha recibido a los Reyes, que encabezan un acto marcado por la emoción y el recuerdo.

Según el programa remitido por Moncloa, Felipe VI y la reina Letizia han saludado en privado a los familiares de las víctimas en torno a las 17:45 horas, en una sala anexa al auditorio donde se desarrollará la ceremonia oficial. Se trata de un gesto íntimo y simbólico con el que los monarcas quieren trasladar personalmente su apoyo a quienes perdieron a sus seres queridos en aquella tragedia.

Los Reyes han mantenido un emotivo encuentro con diez familiares de víctimas de la DANA pocos minutos antes del inicio del funeral de Estado. Acompañados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los principales representantes de los poderes del Estado, Felipe VI y la reina Letizia han saludado uno a uno a los familiares en una sala contigua al auditorio principal.

Entre abrazos, besos y palabras de consuelo, los monarcas han escuchado los testimonios de quienes perdieron a sus seres queridos en la riada. La reina Letizia ha mantenido una conversación especialmente prolongada con Toñi García, esposa de Miguel Carpio y madre de Sara, de 24 años, ambas víctimas de la tragedia, tras la cual ha abandonado la sala visiblemente emocionada. Tres de estos familiares intervendrán en la ceremonia, que rendirá homenaje a las 237 víctimas.

Tras el saludo, los Reyes continúan hasta el espacio principal, donde también asisten representantes institucionales y autoridades nacionales y autonómicas. Entre ellos estará el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que no va a participar en el encuentro previo con los familiares, ya que esta este reservado únicamente a los Reyes y al presidente del Gobierno, según el protocolo establecido por Moncloa.

El funeral comienza a las 18:00 horas

El funeral comienza a las 18:00 horas con la interpretación del himno nacional y la lectura de los nombres de las 237 víctimas mortales. A continuación, tres familiares, de Valencia, Bétera y Letur, van a tomar la palabra para rendir homenaje a sus seres queridos. El acto concluirá con una ofrenda floral y un breve discurso del Rey Felipe VI, seguido de la interpretación del Concierto de Aranjuez, una pieza elegida por su carga simbólica y emocional.

La llegada de los asistentes hac comenzado de manera escalonada desde las cuatro de la tarde: primero, los familiares y alcaldes de los municipios más afectados; después, los presidentes autonómicos y las principales autoridades del Estado.

