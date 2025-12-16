El emocionante mensaje que la aspirante dice a Manu al saludarle en la Silla Azul

Ha sido uno de los momentos más bonitos y significativos que jamás se hayan vivido en la Silla Azul. Dentro de la tensión y concentración que requiere la prueba, el mero de participar en esta prueba supone ya algo muy especial para los aspirantes. En este sentido, Anabel ha tenido un gesto tan bonito como inusual al entrar en el plató de Pasapalabra y conocer a Manu, que se quedó rozando la remontada en el último Rosco.

Roberto Leal se ha dado cuenta de que la aspirante le ha hecho un comentario al concursante al conocerle. El presentador lo ha escuchado y le ha pedido “si no es mucha indiscreción” que lo compartiera con la audiencia. Lo que le ha dicho es: “Eres mi ídolo”, una admiración que también ha hecho extensible a Rosa.

Ha sido un mensaje tan sencillo y emocionante que, después, Roberto le ha preguntado a Manu qué ha sentido. “Que te digan eso es muy bonito, yo vengo a concursar y que te encuentres a alguien que te dice que eres su ídolo me llena de orgullo”, ha afirmado el concursante, agradeciendo las palabras de Anabel. Por cierto, esta aspirante, procedente de Zaragoza y gran lectora como ha revelado en su presentación, ha hecho una gran Silla Azul pese a no superarla. ¡Dale al play y revívelo!