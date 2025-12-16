Antena3
Mejores momentos | 16 de diciembre

Andy Morales conquista Pasapalabra con ‘Marioneta’: así suena a capela su primer single en solitario

“Rápido y ligero”, así se ha prestado el artista gaditano a cumplir su palabra cantando el estribillo de la canción con la que ha iniciado una nueva etapa en su carrera.

Andy Morales conquista Pasapalabra con 'Marioneta': así suena a capela su primer single en solitario

Alberto Mendo
Publicado:

Inolvidable, así ha sido esta visita de Andy Morales a Pasapalabra. Ha estado marcada por el inicio de una nueva etapa en su carrera musical tras el fin de su icónico dúo con Lucas. En el anterior programa, el cantante charló con Roberto Leal sobre sus próximos proyectos: disco, gira… y con un mensaje velado: “Nadie da ningún problema”.

El mensaje velado de Andy Morales en Pasapalabra al hablar de su nueva etapa: "Nadie da ningún problema"

Antes de despedirse de Pasapalabra, Andy ha complacido el “atraco pequeñito” del presentador al pedirle cantar su nuevo single, titulado ‘Marioneta’. El artista gaditano se ha prestado “rápido y ligero” a este momentazo musical y ha conquistado al público con si voz a capela.

Andy se ha llevado la ovación del plató y los mejores deseos de Roberto. “Toda la suerte del mundo en esta nueva etapa”, le ha dicho el presentador. ¡No te pierdas la actuación en el vídeo!

