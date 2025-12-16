Andy Morales conquista Pasapalabra con ‘Marioneta’: así suena a capela su primer single en solitario

Inolvidable, así ha sido esta visita de Andy Morales a Pasapalabra. Ha estado marcada por el inicio de una nueva etapa en su carrera musical tras el fin de su icónico dúo con Lucas. En el anterior programa, el cantante charló con Roberto Leal sobre sus próximos proyectos: disco, gira… y con un mensaje velado: “Nadie da ningún problema”.

Antes de despedirse de Pasapalabra, Andy ha complacido el “atraco pequeñito” del presentador al pedirle cantar su nuevo single, titulado ‘Marioneta’. El artista gaditano se ha prestado “rápido y ligero” a este momentazo musical y ha conquistado al público con si voz a capela.

Andy se ha llevado la ovación del plató y los mejores deseos de Roberto. “Toda la suerte del mundo en esta nueva etapa”, le ha dicho el presentador. ¡No te pierdas la actuación en el vídeo!