"Carlos Mazón morirá ahogado con sus propias mentiras": Toñi, vecina de Benetússer, un año después de perder a su marido y a su hija en la DANA

Hace justo un año, la DANA que golpeó con fuerza la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía se cobró la vida de 237 personas. Entre ellas, el marido y la hija de Toñi, una vecina de Benetússer (Valencia), que aún lucha por recomponer su vida.

“Perdí a mi marido, perdí a mi hija”, relataba en directo en 'Espejo Público' hace un año. “Cuando vi la lengua de agua entrar, avisamos a todos los que pudimos, a familiares que se han salvado, pero mi marido y mi hija pensaron en sacar el coche, porque sabíamos que esto se inundaba y les pilló porque esto no fue una DANA. Aquí no cayó una gota de agua. Aquí fue un tsunami”, recordaba Toñi. Dos días después, los equipos de emergencia encontraron los cuerpos de su marido y de su hija en el garaje del edificio.

"Nuestros familiares murieron por la negligencia del Gobierno valenciano"

Un año después, Toñi mantiene intacta su indignación. "Nuestros familiares murieron ahogados por el barro, pero todos tenemos claro quién es el responsable. La ley de emergencias es clara: la responsabilidad la tiene el presidente, la Generalitat y todo su Gobierno. Carlos Mazón morirá ahogado con sus propias mentiras, porque no ha dejado de decir mentiras día tras día", señala.

Toñi acusa directamente al presidente de la Generalitat de haber actuado con "negligencia e incompetencia": "si le quedaba algo de dignidad y humanidad, le quedaba una cosa por hacer ayer que era haber dimitido ayer. Haber hecho caso a los familiares. No presentarse en el funeral, porque lo consideramos responsable". Asegura que "el pueblo valenciano no lo quiere, lo abuchea" y le cataloga de "peor presidente que ha tenido España en toda su historia".

"No hicieron nada al respecto, no miraron por su pueblo"

Toñi también lamenta el trato recibido por parte de la Generalitat tras la tragedia: "mi marido era funcionario, yo soy funcionaria, y en ningún momento se pusieron en contacto conmigo para darme el pésame ni para conocer mi situación". Explica que solo recibió una llamada de la consellera Núria Montes seis días después de denunciar públicamente la falta de apoyo: "yo misma le dije que ya era tarde". No estuvieron, ni hubo previsión, ni prevención, ni posteriormente coordinación. No hicieron nada al respecto, no miraron por su pueblo, no miraron por la dignidad humana, ni por la seguridad colectiva".

"V amos al funeral con la cabeza alta. Él lleva sobre sus espaldas 229 personas fallecidas"

Pese al dolor, Toñi acudirá hoy al funeral de Estado en memoria de las víctimas, aunque muchos familiares han decidido no hacerlo por la presencia de Mazón: “conozco a muchas familias que no van a ir". "Los que vamos, vamos con la cabeza alta, porque no tenemos nada que esconder. Podemos mirarle a los ojos. Él lleva sobre sus espaldas 229 personas fallecidas, él es el que tiene que dar explicaciones". "Es indigno, intolerable y miserable asistir, pudo haber dimitido ayer", insiste.

La vecina de Benetússer afirma que el pueblo valenciano “ha perdido totalmente la confianza” en sus dirigentes, y que los familiares han mostrado “más dignidad, educación y saber estar que quienes gobiernan". "Queremos que sea un día de recogimiento, de respeto, de mucho amor hacia nuestros familiares", subraya.

" S igo un tratamiento psiquiátrico y mi día a día está centrado en la lucha "

Un año después, Toñi sigue recibiendo tratamiento psiquiátrico y asegura que todavía no ha podido iniciar el duelo. "Sigo un tratamiento psiquiátrico y mi día a día está centrado en la lucha. Dije que lucharía por mi familia, por todas las víctimas, por quienes no tienen fuerzas. No me planteo lo que es mi vida, no quiero pensar que voy a tener que vivir sin ellos, me centro en la lucha".

Su objetivo ahora es lograr justicia: "Me centro en pedir responsabilidades políticas. La justicia va paralela, el presidente lo tiene cada vez peor. Esperamos que sean castigados con una sentencia ejemplar y finalmente que podamos hacer duelo a nuestras víctimas". "Nunca habrá una reconstrucción, no ha habido un perdón aún de las autoridades", concluye.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.