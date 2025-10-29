Gritos a Mazón en el funeral por las víctimas de la DANA: "¡Asesino! ¡Rata cobarde! Viniendo aquí te ríes de nosotros"

Algunos familiares de víctimas de la DANA han increpado al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, momentos antes de arrancar el funeral de Estado por las víctimas de la DANA. "¡Asesino! ¡Rata cobarde! Viniendo aquí te ríes de nosotros", han sido los gritos de una mujer.

Han asistido representantes de las 237 personas fallecidas en la DANA del pasado 29 de octubre. Algunas de ellas van vestidas con camisetas en las que se leían mensajes como "Cómplices, asesinos, traidores" y "La verdad siempre vence". Han sido las mismas que han lanzado gritos contra el presidente de la Generalitat como "Nos has quitado la vida", "no tienes vergüenza".

Mientras, en una sala anexa, los Reyes saludaban a los representantes de las víctimas antes de que comenzara el acto. Mazón, que no participó en el saludo a las víctimas, apareció visiblemente consternado por los comentarios, que no cesaron hasta la entrada del rey Felipe VI en la sala, que pidió calma con la mano en el pecho.

Otros asistentes les han pedido respeto, recordándoles que se encontraban en un funeral y reclamándoles que "callaran la boca". Los abucheos han dado paso a los aplausos cuando los Reyes han hecho su entrada en el recinto del funeral de Estado y han ocupado sus lugares.

