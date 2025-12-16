El guiño navideño de Manu en su poema de despedida a los invitados: “Me han dado ganas de cantar ‘Andy, la marimorena’”

Tres tardes llenas de grandes momentos como las que han dejado Andy Morales, Paola Dominguín, Antonia San Juan y Jesús Álvarez en Pasapalabra bien merecen un broche de oro. En esta ocasión incluso ha habido dos. El primero lo ha puesto el propio cantante gaditano, que ha conquistado con una breve actuación a capela mostrando lo bien que suena ‘Marioneta’, su primer single en solitario.

De artista a artista, Manu ha cumplido con su tradición de juglar improvisando su poema de despedida para los invitados. Jugando con sus nombres y apellidos, ha conseguido sorprenderles y, además, en esta ocasión hasta se ha puesto navideño: “Me han dado ganas de cantar ‘Andy, Andy, Andy, la marimorena’”.

El cantante ha reconocido que no es la primera vez que le hacen ese guiño, aunque Manu ha conseguido su objetivo: provocar una sonrisa antes de El Rosco. ¡Descubre el poema al completo en el vídeo!