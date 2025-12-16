"No me arrepiento de nada": la surrealista experiencia de Abraham Mateo al colaborar con Jennifer Lopez y Yandel

Abraham Mateo ha llegado a El Hormiguero con su energía arrolladora y su naturalidad habitual. El artista ha compartido anécdotas, reflexiones y momentos divertidos que han conectado con el público desde el primer instante.

En este momento, Pablo Motos le ha preguntado por su experiencia colaborando con Jennifer Lopez y Yandel. El cantante ha desvelado todos los secretos, desde lo que le pagó una marca a ella, hasta las surrealistas peticiones de su compañero.

Abraham ha dicho que Jennifer ganó cientos de dólares gracias a su camiseta y que Yandel exigió que se regrabase toda su parte o no viajaba. ¡Imperdible!