Antonio Maíllo explica el por qué del pacto de las izquierdas andaluzas "Es para contar la verdad del gobierno oscurantista de Moreno"

Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la Junta ha hablado hoy en Espejo Público sobre el acuerdo in extremis con Podemos para concurrir juntos a las próximas elecciones andaluzas. La unidad de última hora para las elecciones del 17 de mayo nace ya entre reproches de la organización morada, que pedía encabezar una de las cinco candidaturas seguras pero IU "solo" le ha cedido la de Jaén: "Respeto las opiniones pero el acuerdo ha sido aprobado por las organizaciones que hemos conformado esta candidatura". Maíllo defiende así el pacto, que le parece "excelente porque nos ponemos al servicio de un mandato popular. Gente sencilla que dice olé vosotros que os habéis unido y nos dais esperanza para un gobierno de cambio en Andalucía". Antonio Maíllo asegura que se presenta con la "convicción de mejorar resultados", y por eso "aspiro a muchos más parlamentarios de los cinco de ahora, incluido Podemos".

El coordinador federal de Izquierda Unida es consciente de que esta unión aún no se va a notar en las encuestas, pero cree que sí "va a tener un cambio de estado de ánimo importante para el 17 de mayo". Tal es su seguridad que ha Susanna Griso le ha garantizo: "Va a haber grupo parlamentario de todos los partidos".

¿Campaña con Podemos?

Tras los desencuentros con la organización morada, la gran pregunta tras este acuerdo es si van a hacer campaña conjunta con Podemos. Una decisión que Maíllo confía que tomen los morados: "Me quedo con la dirección de Podemos en Andalucía que ha pedido el apoyo y ha refrendado ese acuerdo. Y ahora tenemos que estar movilizándonos con una situación en Andalucía que no se puede sostener". Eso sí, Antonio Maíllo ha dejado claro que "esta coalición que yo dirijo si consigue gobernar es para contar la verdad del gobierno oscurantista de Moreno".

Posibles pactos con el PSOE

La otra gran duda tras esta coalición de izquierdas es si, llegado el caso, pactarían con el PSOE. Antonio Maíllo ha respondido que con "esta coalición aspira a aumentar el apoyo popular y conseguir una movilización de sectores progresistas de izquierdas" y por eso afirma que desde Por Andalucía "no hablamos ni de amores ni de odios. Hablamos de política, de construcción de esperanza", dejando abierta así la puerta a posibles pactos con el partido socialista.

Tensión con Susana Díaz

Eso sí, hablar de posibles pactos con el PSOE ha generado una pequeña fricción con la socialista Susana Díaz que se encontraba en ese momento en el plató de Espejo Público. Maíllo le ha reprochado a Díaz que durante su presidencia en la Junta de Andalucía "cayó en la tentación de las privatizaciones", a lo que ella muy ofendida le ha respondido: "Qué me estás contando. Comprendo que te tengas que tragar a Pablo Iglesias porque tu problema se llame Adelante Andalucía pero no me saques mi gobierno. Nosotros rompimos por la vivienda, porque queríais repartir viviendas sin papeles. Antonio, no dividas a la izquierda otra vez, no cometas el mismo error que en 2015".

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