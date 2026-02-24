Antonio Maíllo (IU), sobre la nueva unión de partidos de izquierdas: "Es un camino irreversible"

El pasado sábado 21 de febrero tuvo lugar el segundo acto de declaración de intenciones de varias fuerzas políticas de izquierdas que pretenden unificarse en una coalición que a alguno recuerda al 'Frente Popular' creado en 1936, con el objetivo compartido de hacer frente a la extrema derecha.

La convocatoria ha sido todo un éxito en cuanto asistencia de público se refiere, no tanto a la hora de despejar las numerosas dudas que han surgido en torno a esta confluencia de partidos, empezando por su nombre -o siglas- y siguiendo por quién será su líder o lideresa.

Unidad sin vuelta atrás

Antonio Maíllo instaba a la prudencia e ir paso a paso. Nadie vinculado a la que presumiblemente será una nueva coalición quiere dar nombres, ni del proyecto en sí, ni de futuros candidatos. Sin embargo el coordinador federal de Izquierda Unida sí desvelaba algunos detalles del embrión de lo que calificaba como "un frente democrático" y "un camino irreversible y unitario".

El optimismo no sería una carencia de este proyecto político y Maíllo lo demostraba: "Seguro que van a venir más organizaciones. Seguro que va a incorporarse mucha gente que no quiere militar en ningún partido pero sí quiere ser activo en un frente democrático".

"La casa la tenemos que hacer entre todos"

Maíllo hacía un llamamiento a sumarse y participar de la construcción de esta nueva unión de izquierdas y relaciona con ese proceso en curso la falta de mayores detalles a cerca de la misma: "Entre todos tenemos que definir qué proyecto de país queremos, qué proyecto queremos para España".

Desclasificación de documentos del 23F

Por último consideraba insuficiente la recientemente anunciada revelación de información reservada relacionada con el intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981: "Es insuficiente absolutamente. La información desclasificada es una temperatura del sistema democrático. No podemos seguir rigiéndonos por la ley franquista de secretos oficiales. Hay una ley pendiente".

