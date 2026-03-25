Juanma Moreno ve posible la mayoría absoluta en Andalucía: "Estamos muy cerca"

Juanma Moreno atiende a los micrófonos de Espejo Público después de convocar elecciones en Andalucía el próximo 17 de mayo. Recientemente el presidente andaluz ha coincidido en un acto con Felipe González. Cree que el PSOE comete un grave error "por deteriorar la imagen del presidente más longevo que tenemos en la historia de la democracia de España". Define a González como "el presidente que trajo la modernidad a España".

"Es un político que es un activo" y no puede creer que "el PSOE rechace su trayectoria". Reconoce que mantiene una relación de respeto mutuo con Felipe González y le muestra su admiración y respeto. "Cuando uno sigue la figura de Felipe González uno tiene que reconocerle la capacidad de haber colocado al PSOE en la punta de lanza de la democracia europea".

"El exceso de confianza es nuestro principal adversario ahora"

Encuestas como la de OK Diario dejan al PP a un escaño de la mayoría absoluta. Moreno sabe que las mayorías absolutas son complejas, aunque sí la ve posible: "Estamos muy cerca". Para el presidente andaluz el exceso de confianza es el principal adversario para fijar ese resultado en las urnas.

Sobre su adversaria María Jesús Montero, considera que no despierta ilusión porque lleva un cuarto de siglo en política y ha estado ya con los gobiernos de Chávez y Griñán. Pese a ello, establece que el PSOE es un adversario muy difícil y "hay un fraccionamiento en el espacio de centro derecha con Vox y todo eso complica el panorama".

Juanma Moreno ha reaccionado a las declaraciones de Montero en las que se definía como la mujer que más poder ha tenido en la historia de la democracia. Ve ese autobombo como un exceso: "ese autoelogio está fuera de lugar". "Es candidata porque su jefe le ha obligado y viene a salvar a ese pueblo. A los andaluces "les sobra el exceso que ella suele tener". Creo que ella en estos 8 años que ha estado en el Gobierno de Sánchez se ha alejado mucho de la realidad de la sociedad andaluza y no la conoce. Si tantos poderes tiene por qué no ha arreglado el problema de la financiación autonómica en estos 8 años", se pregunta.

Jorge Azcón compara el atractivo de Montero con el de Pilar Alegría

Las declaraciones de Jorge Azcón, líder popular en Aragón, sobre el atractivo físico de Pilar Alegría y María Jesús Montero no han gustado nada a Moreno. "Esto no es un concurso de belleza, es algo más serio y no me siento cómodo si alguien habla del físico de otra persona". Pide una campaña lo más "honesta sincera y razonable" posible en términos de respeto y que nadie insulte o desprecie a los candidatos que se presentan a estas elecciones.

"No creo que nos influyan las negociaciones en Extremadura y Aragón y si lo hacen, será de una manera esclarecedora"

Cree que las negociaciones con Vox tienen su propio ritmo en Extremadura y Aragón y respeta lo que estén haciendo. No cree que esto repercuta en la cita con las urnas de Andalucía y "si lo hace será de una manera esclarecedora".

Según Juanma Moreno María Jesús Montero no tiene intención de coger el acta de diputada autonómica. "Con esa actitud demuestra que llega a cumplir un papel que probablemente le ha obligado Sánchez pero probablemente no va a quedarse en Andalucía ni va a coger el acta. Su seguro de vida es el Congreso porque después de las elecciones volverla a Madrid y Sánchez la puede volver a rescatar como ministra o vicepresidenta".

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