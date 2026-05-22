Fuerza y verdad: una desgarradora Sole Giménez se luce como Mon Laferte

Sole Giménez se está dejando sorprender a sí misma al imitar a todo tipo de artistas en Tu cara me suena. Empezó como Shakira, triunfó como Édith Piaf y lo dio todo la semana pasada como Blondie.

Para esta sexta gala, el pulsador ha querido volver a retar a Sole Giménez pidiéndole que imite a una cantante y compositora chilenomexicana que ha revolucionado la industria en la última década: Mon Laferte.

Sole ha vuelto a pisar con fuerza el escenario para interpretar el tema ‘Mi buen amor’ con la garra y la energía tan característica de la artista imitada y ha conseguido emocionar al público y al jurado.

Aunque durante la actuación no se ha notado nada, Manel Fuentes y el jurado han querido recalcar el enorme trabajo que había hecho la concursante al cantar y actuar enferma y con antibiótico. ¡Vuelve a disfrutar de su actuación en el vídeo de arriba!