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Gala 6 | Actuación

Fuerza y verdad: una desgarradora Sole Giménez se luce como Mon Laferte

A pesar de estar enferma y con antibiótico, la cantante lo ha dado todo sobre el escenario y ha protagonizado una actuación muy digna coronando su sexta gala en Tu cara me suena.

Fuerza y verdad: una desgarradora Sole Giménez se luce como Mon Laferte

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Patri Bea
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Sole Giménez se está dejando sorprender a sí misma al imitar a todo tipo de artistas en Tu cara me suena. Empezó como Shakira, triunfó como Édith Piaf y lo dio todo la semana pasada como Blondie.

Para esta sexta gala, el pulsador ha querido volver a retar a Sole Giménez pidiéndole que imite a una cantante y compositora chilenomexicana que ha revolucionado la industria en la última década: Mon Laferte.

Sole ha vuelto a pisar con fuerza el escenario para interpretar el tema ‘Mi buen amor’ con la garra y la energía tan característica de la artista imitada y ha conseguido emocionar al público y al jurado.

Aunque durante la actuación no se ha notado nada, Manel Fuentes y el jurado han querido recalcar el enorme trabajo que había hecho la concursante al cantar y actuar enferma y con antibiótico. ¡Vuelve a disfrutar de su actuación en el vídeo de arriba!

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