Juanma Moreno convoca elecciones el 17 de mayo

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha comparecido este lunes para anunciar la celebración de las elecciones autonómicas el domingo 17 de mayo y la firma del decreto de disolucuión del Parlamento. El decreto se va a publicar en el BOJA de esre martes 24 de marzo. Los comicios, por tanto, se celebrarán el domingo 17 de mayo, dando así cumplimiento a los plazos establecidos por la Ley.

La decisión implica un adelanto de varias semanas respecto a la previsión inicial que situaba los comicios en junio. Con este movimiento, el Gobierno andaluz abre de forma inmediata el ciclo electoral en la comunidad.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado su decisión de disolver el Parlamento autonómico y convocar elecciones para el domingo 17 de mayo, una fecha que ha definido como clave para el futuro inmediato de la comunidad. "Mi decisión de disolver el parlamento de Andalucía y convocar elecciones autonómicas para domingo 17 mayo, ese día seremos andaluces llamados a decidir nuestro futuro 4 años después de ultimas elecciones", ha señalado.

Moreno ha justificado la elección de esta fecha al considerar que es "fecha idónea para facilitar máxima participación posible" y ha subrayado la necesidad de que la comunidad afronte los próximos meses con estabilidad institucional. En este sentido, ha explicado que Andalucía "necesita llegar a verano con horizonte político despejado" y que acudir a las urnas ahora permitirá afrontar los retos "en plena capacidad política en contexto que requiere anticipación y estabilidad".

El presidente ha hecho balance de la legislatura, destacando que Andalucía ha completado cuatro años marcados por la estabilidad y la confianza. Según ha indicado, la comunidad "ha avanzado en solidez" y ha demostrado que puede mejorar con un Gobierno centrado en el interés general. Ha defendido que las reformas impulsadas han dado resultados y que la región presenta "resultados mas solidos", con crecimiento del empleo y cifras positivas en la Seguridad Social.

En su intervención, también ha recordado que durante estos años hubo presiones para adelantar los comicios. "Habría sido legal y legitimo", ha reconocido, aunque ha insistido en que su intención era agotar la legislatura, algo que no ocurría desde 2012. A su juicio, en política no basta con cumplir la ley, sino que también es necesaria la ética.

Moreno ha reivindicado la estabilidad institucional como elemento central, señalando que votar tras cuatro años y con presupuestos aprobados es "normalidad democrática". Ha destacado la aprobación de 64 leyes y decretos y ha puesto en valor acuerdos con la oposición, lo que, según ha dicho, demuestra que el diálogo es posible.

Finalmente, ha apelado a la participación y al desarrollo de una campaña basada en el respeto. Ha expresado su deseo de que esta decisión "facilite mayor participación" y ha llamado a los partidos a garantizar un proceso "limpio, respetuoso, sin mentiras, con honestidad y nobleza", con el objetivo de que Andalucía decida su rumbo para los próximos cuatro años.

Cálculo político del momento

La elección de la fecha responde a un análisis del contexto político actual. En el entorno del Ejecutivo autonómico se considera que el escenario resulta favorable para el Partido Popular, en un momento en el que otras formaciones atraviesan dificultades.

El partido Vox, que podría condicionar una mayoría parlamentaria, se encuentra en una fase marcada por tensiones internas y por el impacto de su posicionamiento en el ámbito internacional. Este factor es tenido en cuenta en la planificación electoral, al valorar que puede influir en el resultado final.

Por su parte, el PSOE andaluz, liderado por María Jesús Montero, mantiene una tendencia que, según los sondeos manejados por el Gobierno autonómico, no muestra signos de recuperación. Estas estimaciones apuntan a un posible resultado adverso en los próximos comicios.

Entre los elementos que influyen en este análisis figura la situación derivada de la crisis ferroviaria de las últimas semanas, que ha tenido repercusión en el debate político en la comunidad.

Objetivo de consolidación

Con este escenario, el presidente andaluz busca anticiparse a posibles cambios en la dinámica política y reforzar su posición de cara a la cita electoral. El objetivo pasa por revalidar el Gobierno autonómico y mantener o ampliar la representación parlamentaria actual.

La convocatoria en mayo permite, además, acotar los tiempos del proceso electoral y reducir la incertidumbre sobre la fecha de los comicios.

Calendario y eventos clave

La planificación también tiene en cuenta el calendario de eventos en Andalucía. El inicio de la campaña electoral quedaría fijado para el viernes 1 de mayo, una semana después de la finalización de la Feria de Abril de Sevilla, que concluye el 26 de abril.

La jornada de votación, prevista para el 17 de mayo, evita coincidir con la romería del Rocío, cuya salida está programada en la madrugada del 24 al 25 de mayo. Este factor se considera relevante por la afluencia de personas que genera este evento en distintos puntos de la comunidad.

Asimismo, el calendario electoral queda separado de otras citas de interés, como la final de la Liga Europa, prevista para el miércoles 20 de mayo en Estambul, en la que podría participar el Real Betis.

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