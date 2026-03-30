Podemos ofrece a Sumar unir fuerzas y presentar una única candidatura en las elecciones de Andalucía

Tras romper con Sumar a finales de 2023, Podemos ha realizado un nuevo acercamiento a la formación de Yolanda Díaz al mostrarse dispuestos a formar una coalición en las elecciones andaluzas del 17 de mayo, lo que supone un cambio de paradigma tras la desaparición de los morados en las elecciones de Aragón y Castilla y León.

Pablo Fernández , secretario de Organización y portavoz de Podemos ya adelantó el pasado viernes y ha recalcado durante este lunes que son partidarios a ir en coalición con Izquierda Unida y Sumar en as elecciones andaluzas dentro de la candidatura Por Andalucía. "Lo que se ha trasladado es que queremos ese acuerdo y para eso hay que negociar", ha dicho.

Podemos ha ofrecido su mando al líder de IU, Antonio Maíllo, cabeza de lista de la coalición Por Andalucía y han asegurado que no han puesto ninguna condición ni requisito. Hasta ahora, los morados han estado abiertos a pactar con IU en todas las elecciones, pero mantenían su veto a Sumar, al considerarlo un partido subordinado al PSOE y alejado de lo que denominan la "izquierda transformadora".

Por su parte, Maíllo ha recalcado que nadie ha echado a Podemos de Por Andalucía y que si la formación quiere formar parte lo que tiene que hacer es "no salirse". Sin embargo, el tiempo es escaso, ya que el plazo para presentar coaliciones termina este viernes a media noche.

Cambio circunstancial

El giro estratégico de Podemos respecto a Sumar se produce tras los malos resultados obtenidos en las elecciones autonómicas de este año en Aragón y Castilla y León. En ambas comunidades, la formación morada concurrió en solitario y quedó fuera de los respectivos parlamentos, al perder el único escaño que mantenía en cada uno de ellos.

En contraste, su resultado más favorable reciente se dio en las autonómicas de Extremadura celebradas el pasado diciembre, donde la coalición Unidas por Extremadura aumentó su representación de cuatro a siete diputados, tres correspondientes a Podemos y cuatro a Izquierda Unida. Más allá de Extremadura y Andalucía, donde la formación cuenta con tres escaños en cada parlamento, Podemos mantiene una presencia limitada, con un único representante en Murcia y otro en Navarra, tras haber ido desapareciendo de otros territorios clave como Madrid.

Este retroceso en el ámbito autonómico podría haber influido en su replanteamiento estratégico en Andalucía. Al mismo tiempo, el cambio de posición contribuiría a evitar tensiones internas, ya que, según fuentes del partido, los diputados andaluces eran partidarios de mantener la coalición, frente a una dirección estatal que apostaba por sostener el veto a Sumar.

Las discrepancias entre Podemos y Sumar se remontan a tiempo atrás y desembocaron en una ruptura tras las elecciones generales de 2023. Entonces, los diputados de Podemos abandonaron el grupo parlamentario que compartían con la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, para integrarse en el grupo mixto. De cara al futuro, queda por ver si este acercamiento en Andalucía se trasladará a otros procesos electorales, como las elecciones generales previstas para 2027, una cuestión que el partido no aclara por ahora.

En el seno de Podemos, la eurodiputada y número dos de la formación, Irene Montero, ha manifestado su intención de encabezar una candidatura de izquierdas en los próximos comicios generales. Por su parte, Yolanda Díaz ha señalado que no repetirá como candidata, una decisión que podría allanar el camino para una eventual integración de Podemos en una coalición en la que ya participan Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los comunes.

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