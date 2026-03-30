El PP de Juanma Moreno revalidaría su mayoría absoluta en Andalucía, según un sondeo de La Razón

Andalucía está llamada a las urnas el próximo 17 de mayo y según el último sondeo publicado por La Razón de celebrarse hoy las elecciones el PP de Juanma Moreno revalidaría su mayoría absoluta que se fija en los 55 escaños.

Moreno mantendría la mayoría, pero perdería un diputado con respecto a los comicios celebrados en 2022. La candidata socialista, la ya exvicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero no conseguiría reflotar al PSOE en la comunidad. Con Juan Espadas en 2022 los socialistas firmaron su peor resultado y Montero perdería dos escaños menos de los 30 firmados entonces.

Según NC Report para La Razón, Vox sería la tercera fuerza más votada alcanzando los 16 diputados. Sería el que más crece tanto en escaños como en intención de voto. Antonio Maíllo, encabezando la unión de IU y Sumar, lograría sumar un escaño más, mientras Adelante Andalucía se quedaría como está.

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