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Debacle de la izquierda alternativa en Castilla y León: IU y Podemos se quedan sin representación en las Cortes

La coalición de Izquierda Unida y Sumar también se desploma y vuelve a llamar a la unidad

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Podemos anuncia una "reflexión" tras desaparecer en Castilla y León | EUROPAPRESS

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La imagen contrasta con la de 2015, cuando Podemos irrumpía en las Cortes de Castilla y León con 10 procuradores. Los morados pierden ahora su único escaño conseguido en 2022, cuando se presentaron a las elecciones junto a Izquierda Unida. Con este, ya son diez los parlamentos autonómicos en los que han desaparecido. "El resultado es nefasto, muy malo", ha reconocido el portavoz de los morados, Pablo Fernández.

También se hunde la colación de Sumar e Izquierda Unida. "Han sido resultados realmente duros", ha calificado la coordinadora de Sumar, Lara Hernández. Era la segunda vez en este ciclo electoral que la izquierda a la izquierda del PSOE concurría separada a las urnas. Los de Yolanda Díaz solo consiguieron un escaño en el parlamento de Aragón, en el que Podemos acabó desapareciendo. El mejor resultado hasta ahora ha sido el obtenido en Extremadura donde la candidatura unitaria, encabezada por Irene de Miguel, alcanzó los siete parlamentarios.

Se reabre el debate de la unidad

Con la debacle, llega la autocrítica y se abre de nuevo el debate de la unidad en la izquierda. "Siempre hemos defendido la necesidad de ensanchar el espacio, de encontrar fórmulas de acuerdo", ha asegurado la coordinadora de Sumar. Los de Yolanda Díaz, celebraron el pasado mes de febrero un acto de relanzamiento de la coalición junto a Más Madrid, Izquierda Unida y los Comuns, en el que tendieron sin éxito la mano a Podemos, aunque los malos resultados podrían cambiar las cosas.

El próximo examen será el de Andalucía donde, de momento, está previsto que se presenten tres candidaturas diferentes a la izquierda del PSOE. Hoy en Podemos han anunciado que deben repensar su estrategia, pero evitan aclarar si se plantean cambios de cara a las andaluzas. "En los próximos días conocerán el resultado de esta reflexión", ha asegurado el portavoz de los morados.

Rufián alerta del fracaso de la izquierda

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, lleva un tiempo apostando por un frente común. Un proyecto personal que, de momento, no tiene el apoyo ni de su propio partido. “No hacer algo (o hacer lo de siempre) es pura negligencia”, ha advertido el portavoz en sus redes sociales.

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