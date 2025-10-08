Antonia San Juan responde a las críticas recibidas tras anunciar que padece cáncer: "No lo he hecho y no lo voy a hacer"

Las últimas semanas no han debido ser nada fáciles para la actriz Antonia San Juan. La primera semana del pasado septiembre la artista hizo público a través de sus redes sociales que padece un cáncer y que comenzaba un tratamiento para combatirlo. La pasada semana, también utilizando los mismos canales, Antonia daba una actualización sobre su estado de salud.

La intérprete ha querido informar a sus seguidores sobre cómo está llevando el proceso hasta la fecha. Lo ha hecho empleando una fotografía en la que se la ve con el pelo corto, muy corto, prácticamente rapado al cero. Una imagen cruda que casi parece anunciar el duro camino que afronta quien la padece.

A juzgar por algunas reacciones, no parece ser una imagen que a todos inspire empatía o apoyo hacia el enfermo. Hay quienes han acusado a Antonia de tratar de vender su enfermedad.

"La gente a mí no me conoce"

Ya con un pañuelo cubriendo su cabellera, escena igual más cómoda para los 'haters' y los 'trolls' sin escrúpulos que se esconden tras las pantallas, la actriz ha agradecido la mayoritaria muestra de solidaridad que ha recibido.

Jamás ha vendido nada relacionado con su vida privada pese a las ofertas recibidas. Así lo ha afirmado en un vídeo subido a sus redes sociales: "La gente a mí no me conoce. No lo he hecho y no lo voy a hacer".

También compartía que se disponía a recibir la segunda sesión de quimioterapia, confiando que el tumor que padece remita, "con alegría y fe en la medicina".

