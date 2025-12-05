Antena 3 LogoAntena3
El Rosco | 5 de diciembre

"Me tentaba": Rosa se planta con 22 aciertos en El Rosco sin saber si serán suficientes

La concursante se ha quedado con ganas de dar una respuesta más, pero ha preferido la cautela y comprometer a Manu con una ya difícil remontada.

“Me tentaba”: Rosa se planta con 22 aciertos en El Rosco sin saber si serán suficientes

Alberto Mendo
Publicado:

Manu y Rosa han protagonizado un programa muy igualado, tanto que han llegado a El Rosco separados por sólo un segundo a favor del madrileño. En cualquier caso, la concursante coruñesa ha vuelto a desdeñar el factor tiempo con una táctica rápida. Ha sido el broche al último programa del cuarteto de invitados formado por Alain Hernández, Lorena Gómez, Cristina Alcázar y José Manuel Zapata, despedidos con el tradicional poema de nuestro particular trovador.

El sorprendente giro del poema de Manu para despedir a los invitados de Pasapalabra: “Qué bueno eres”

Rosa ha cogido carrerilla desde el inicio, con un arranque de siete aciertos. Poco a poco se ha ido distanciando de su rival, hasta el momento en el que ha completado la primera vuelta: con 21 letras en verde, sumando una más en ese mismo turno. Justo después, Manu, que tenía ocho aciertos, ha conseguido recortar distancias con siete respuestas seguidas.

Aunque aún tenía 31 segundos por delante, Rosa ha optado por el silencio. “Me tentaba”, ha reconocido sobre una de las respuestas pendientes. Después ha descubierto que habría fallado. Queda por saber la reacción de Manu, que necesitaba sacar siete letras más para, al menos, empatar. ¡No te pierdas este igualadísimo duelo en el vídeo!

“Me tentaba”: Rosa se planta con 22 aciertos en El Rosco sin saber si serán suficientes

“Me tentaba”: Rosa se planta con 22 aciertos en El Rosco sin saber si serán suficientes

