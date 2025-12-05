Antena 3 LogoAntena3
Tony Las Vegas, la estrella de La Parodia Nacional: "Creo que a día de hoy no se podría hacer un programa así"

Alfonso Aibar, más conocido como Tony Las Vegas, arrasó en la televisión de los años 90. Tras conocerle en Lluvia de estrellas, conquistó al público en Parodia Nacional.

Tony Las Vegas, uno de los rostros más recordados de La Parodia Nacional, comenzó cantando en locales nocturnos a convertirse en un icono del humor musical en televisión. El artista ha visitado el plató de Y ahora Sonsoles para recordar sus inicios, desde su participación en Lluvia de estrellas hasta el momento en que le propusieron un programa que cambiaría su vida, La Parodia Nacional.

A lo largo de su trayectoria, interpretó personajes imposibles, parodió a políticos y artistas y vivió anécdotas con grandes figuras como Rocío Jurado, Hermida o Ricky Martin. "A Hermida le encantaba que le parodiáramos", recuerda.

Pese a su éxito, nunca dijo no a una canción y siempre mantuvo los pies en la tierra, incluso cuando algunas imitaciones generaron tensiones con los famosos parodiados. "Había veces que nos llegaban las canciones y decíamos ya verás... temas de política y eso", nos cuenta.

Tony Las Vegas recuerda La Parodia como un programa de "humor sano", pero asegura que a día de hoy no se podría hacer algo así: "Había mucha crítica, era un humor muy negro". Y tú, ¿crees que La Parodia Nacional se podría emitir a día de hoy?

