Tony Las Vegas, la estrella de La Parodia Nacional: "Creo que a día de hoy no se podría hacer un programa así"

Tony Las Vegas, uno de los rostros más recordados de La Parodia Nacional, comenzó cantando en locales nocturnos a convertirse en un icono del humor musical en televisión. El artista ha visitado el plató de Y ahora Sonsoles para recordar sus inicios, desde su participación en Lluvia de estrellas hasta el momento en que le propusieron un programa que cambiaría su vida, La Parodia Nacional.

A lo largo de su trayectoria, interpretó personajes imposibles, parodió a políticos y artistas y vivió anécdotas con grandes figuras como Rocío Jurado, Hermida o Ricky Martin. "A Hermida le encantaba que le parodiáramos", recuerda.

Pese a su éxito, nunca dijo no a una canción y siempre mantuvo los pies en la tierra, incluso cuando algunas imitaciones generaron tensiones con los famosos parodiados. "Había veces que nos llegaban las canciones y decíamos ya verás... temas de política y eso", nos cuenta.

Tony Las Vegas recuerda La Parodia como un programa de "humor sano", pero asegura que a día de hoy no se podría hacer algo así: "Había mucha crítica, era un humor muy negro". Y tú, ¿crees que La Parodia Nacional se podría emitir a día de hoy?