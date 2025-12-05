Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 5 de diciembre

El sorprendente giro del poema de Manu para despedir a los invitados de Pasapalabra: “Qué bueno eres”

El concursante ha encontrado un nuevo juego de palabras para Alain Hernández después de que Roberto Leal le pisara antes el guiño que había preparado.

El sorprendente giro del poema de Manu para despedir a los invitados de Pasapalabra: “Qué bueno eres”

Alberto Mendo
Publicado:

Manu ya ha demostrado durante casi 400 programas en Pasapalabra que tiene ingenio de sobra, incluso para improvisar. Desde el principio asumió el reto personal de despedir a cada cuarteto de invitados con un poema haciendo juegos de palabras con sus nombres y apellidos. Siempre ha salido airoso, también en este programa a pesar de lo que había ocurrido al principio de la tarde.

Una broma con efectos inesperados: ¡Roberto Leal chafa a Manu su próximo poema!

En el momento de las presentaciones, Roberto Leal no se resistió a hacer una broma sobre Alain Hernández. Para su sorpresa, Manu desveló que era justo el guiño que le tenía preparado al actor. Sin embargo, ha sabido darle un nuevo giro al verso y eso ha conquistado tanto a los invitados como al presentador, que le ha elogiado: “Qué bueno eres”.

Manu se ha despedido así de forma brillante tanto de Alain como de Lorena Gómez, Cristina Alcázar y José Manuel Zapata. ¡Descubre su poema al completo en el vídeo!

El sorprendente giro del poema de Manu para despedir a los invitados de Pasapalabra: “Qué bueno eres”
El sorprendente giro del poema de Manu para despedir a los invitados de Pasapalabra: “Qué bueno eres”

La actriz ha completado el panel dedicado a MacGyver y lo ha celebrado demostrando su gran elasticidad, como ya había hecho en La Pista.

