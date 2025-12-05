Antena 3 LogoAntena3
Mariló Montero y su controvertida 'boda' africana: "Lo exageró un poco, fue una broma"

La periodista ha querido aclarar las palabras que en una entrevista han generado tanto revuelo. Después de contar que en un viaje a África se 'casó' con un hombre simbólicamente, ha advertido que todo fue una broma que se ha sacado de contexto.

Mariló Montero

Las sorprendentes declaraciones de Mariló Montero en un podcast han generado una oleada de reacciones en redes y medios. La presentadora relató su peculiar experiencia durante un viaje a África en 2018, en la que aseguró haberse 'casado' simbólicamente sin darse cuenta durante un safari.

A raíz de aquello, se han creado muchos titulares con el supuesto matrimonio de Mariló, algo que ha llamado la atención de la periodista. Nuestros colaboradores Isabel González y Nacho Gay han podido hablar con ella, que ha aclarado la historia.

"Fue una broma, lo exageró un poco, no hay papeles ni nada", advierte Nacho Gay. Además, Isabel González ha añadido que todo fue previo a su matrimonio con Carlos Herrera. ¡Dale al play para verlo en el vídeo de arriba!

Se llama Antonio y es de Murcia, pero allá donde va le confunden con Richard Gere. Su gran parecido llega a crear auténticos revuelos por las calles murcianas.

Conocemos la versión del indigente al que dos menores humillaron y grabaron en vídeo para posteriormente subirlo a las redes. Un hecho que todo el pueblo de Benacazón (Sevilla) condena completamente.

