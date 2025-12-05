Antena 3 LogoAntena3
5 de diciembre

Cristina Alcázar, incontenible: su insólita celebración al completar el ¿Dónde Están?

La actriz ha completado el panel dedicado a MacGyver y lo ha celebrado demostrando su gran elasticidad, como ya había hecho en La Pista.

Cristina Alcázar, incontenible: su insólita celebración al completar el ¿Dónde Están?

Alberto Mendo
Publicado:

Cristina Alcázar es de esas invitadas que llena de energía el plató de Pasapalabra. En este programa ha vuelto a demostrar que es incontenible. A pesar de que parecía más tranquila en esta visita, ha terminado revolucionando el concurso. En La Pista, ya había conseguido que a Roberto Leal hasta se le soltaran las lágrimas con el show que ha hecho mientras sonaba un éxito de Nino Bravo.

Roberto Leal, hasta las lágrimas con el show de Cristina Alcázar: “Me estáis dando la tarde”

Cada vez que sonaba el estribillo, la actriz demostraba su elasticidad con un spagat. La canción ha resonado el resto del programa… y también el gesto, porque lo ha repetido en la prueba del ¿Dónde Están?. Tenía un buen motivo: ¡ha logrado resolver el panel!

El equipo azul ha ido avanzando en los números durante la primera vuelta. De hecho, José Manuel Zapata se ha quedado cerca del pleno. Cristina ha estado atenta para completar la tarea y lograr esa gesta tan celebrada por los invitados. La actriz se ha levantado y ha repetido varias veces su spagat, provocando de nuevo las risas del público. ¡No te lo pierdas!

