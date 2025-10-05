La actriz Antonia San Juan actualiza su estado de salud en redes sociales: "Este proceso hay que vivirlo hasta la curación"

Fue el pasado mes cuando la actriz Antonia San Juan anunciaba que tenía un cáncer. Tras el diagnóstico, Antonia ya ha comenzado el tratamiento y ahora, ha publicado varios vídeos en sus redes sociales donde ha actualizado su estado de salud desde un punto de vista humorístico. Tal y como ella misma ha asegurado, "este proceso hay que vivirlo hasta la curación".

Antonia San Juan ha reaparecido en redes sociales con un pañuelo que cubre su cabello y acompañada de su perrita Fefa. Con naturalidad y serenidad, ha abordado los efectos del tratamiento. Asimismo, ha defendido el uso de pañuelos y pelucas. Según Antonia, "hoy todo el mundo se pone peluquita" y ha asegurado que su madre "era una gran aficionada de las pelucas y además, le quedaban bien". También la actriz de Las Palmas de Gran Canaria ha afirmado en el vídeo, que mezcla ironía con una reivindicación personal de aceptación, que "es muy importante defender una peluca".

Aceptar el proceso

Antonia San Juan ha explicado la importancia de aceptar todo el proceso. Tal y como ha detallado, mientras se duchaba y "hacía meditación", se dijo a sí misma que "claro que uno puede permitirse todos los días malos que quiera, pero decir continuamente maldito cáncer no ayuda". Destaca que "este proceso hay que vivirlo hasta la curación".

La actriz ha insistido en la necesidad de seguir al pie de la letra las indicaciones médicas y ha afirmado que "hay que hacer todo lo que te van diciendo" y afirma que "uno no tiene que pactar con el médico porque aquí no hay pacto alguno con el doctor". Ha continuado diciendo que "el médico dice y tú tienes que hacer".

Además, Antonia San Juan ha comparado su experiencia con la vida cotidiana para enfatizar la imposibilidad de negarse al tratamiento. San Juan ha afirmado que "es muy importante aceptar si tienes un día malo" ya que, aunque "uno puede deshacerse de un novio, de una amiga que no te guste o de una suegra", no puede hacer lo mismo con la enfermedad.

Su mensaje es contundente pero también esperanzador puesto que considera necesario aprender a convivir con los cambios y aceptar la vulnerabilidad como parte del camino hacia la curación.

La ayuda psicológica

La actriz es consciente de que un suceso o una enfermedad como la que ella atraviesa cambia la vida. Según Antonia, cuando te detectan una enfermedad así "todo se vuelve un disparate" y asegura que "reorganizar todo lleva un tiempo". Para reorganizarlo de la mejor forma posible, Antonia insiste en que "la ayuda psicológica es importante". Afirma que "uno tiene que dejarse llevar por el terapeuta" porque "ayuda a comprender mejor la realidad".

Asimismo, Antonia ha cerrado su intervención garantizando que "la filosofía salva" y ofrece una invitación a vivir cada instante con conciencia y humor, incluso en los días más difíciles.

