Con Roberto Leal y su madre

"Hemos venido a ponerte a prueba": Nos vamos de madre, muy pronto en Antena 3

El presentador y su madre se enfrentarán a un formato en el que Mercedes se verá obligada a superar todos sus miedos.

"Hemos venido a ponerte a prueba": Nos vamos de madre, muy pronto en Antena 3

Antena 3 ya calienta motores para el estreno de Nos vamos de madre, su nuevo reality de aventuras protagonizado por Roberto Leal y su madre, Mercedes, que llega muy pronto a la cadena.

“Estoy super orgulloso de mi madre”, se ha podido escuchar a Roberto en uno de los adelantos del programa, dejando claro que este proyecto va mucho más allá de un simple viaje televisado. La complicidad entre ambos y la valentía con la que Mercedes afronta cada desafío son algunos de los ingredientes que marcarán este nuevo formato.

Bajo el lema “Hemos venido a ponerte a prueba”, Nos vamos de madre promete mostrar el lado más personal y natural del presentador y de su madre. ¡No te lo puedes perder!

Cisma Familia Real

La posición de la reina Sofía en mitad de la ruptura de la familia del Rey: "Su Juanito es su Juanito y le ha perdonado todo toda la vida"

