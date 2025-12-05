Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 5 de diciembre

Una broma con efectos inesperados: ¡Roberto Leal chafa a Manu su próximo poema!

El presentador ha hecho un juego de palabras con Alain Hernández sin saber que era justo el guiño que el concursante había preparado para sus versos de despedida.

Una broma con efectos inesperados: ¡Roberto Leal chafa a Manu su próximo poema!

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Roberto Leal y Manu llevan compartiendo tantos programas en Pasapalabra, casi 400, que hasta se han contagiado su sentido del humor. La demostración es que ya hasta se pisan los chistes el uno al otro, y en esta ocasión con consecuencias inesperadas.

El presentador estaba dando la bienvenida a los invitados. Tras recibir a Alain Hernández, ha saludado a Lorena Gómez. En ese momento, no se ha resistido a contar un juego de palabras con el nombre del actor. Tras provocar las risas por lo malo que era el chiste, ha asegurado: “Perdonadme, es que lo tenía guardado”.

La sorpresa ha saltado cuando Roberto ha presentado a Manu y le ha preguntado, como de rutina, qué tal estaba. “Ahora un poco peor, porque me has quitado una broma para el invitado”, ha confesado el concursante. ¡Era el guiño que tenía preparado para Alain en su poema de despedida! Dale al play y descúbrelo en el vídeo.

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

“Me tentaba”: Rosa se planta con 22 aciertos en El Rosco sin saber si serán suficientes

“Me tentaba”: Rosa se planta con 22 aciertos en El Rosco sin saber si serán suficientes

"Hemos venido a ponerte a prueba": Nos vamos de madre, muy pronto en Antena 3

"Hemos venido a ponerte a prueba": Nos vamos de madre, muy pronto en Antena 3

Roberto Leal, hasta las lágrimas con el show de Cristina Alcázar: “Me estáis dando la tarde”

Roberto Leal, hasta las lágrimas con el show de Cristina Alcázar: “Me estáis dando la tarde”

Una broma con efectos inesperados: ¡Roberto Leal chafa a Manu su próximo poema!
Mejores momentos | 5 de diciembre

Una broma con efectos inesperados: ¡Roberto Leal chafa a Manu su próximo poema!

El sorprendente giro del poema de Manu para despedir a los invitados de Pasapalabra: “Qué bueno eres”
Mejores momentos | 5 de diciembre

El sorprendente giro del poema de Manu para despedir a los invitados de Pasapalabra: “Qué bueno eres”

Cristina Alcázar, incontenible: su insólita celebración al completar el ¿Dónde Están?
Mejores momentos | 5 de diciembre

Cristina Alcázar, incontenible: su insólita celebración al completar el ¿Dónde Están?

La actriz ha completado el panel dedicado a MacGyver y lo ha celebrado demostrando su gran elasticidad, como ya había hecho en La Pista.

Mariló Montero
Famosos

Mariló Montero y su controvertida 'boda' africana: "Lo exageró un poco, fue una broma"

La periodista ha querido aclarar las palabras que en una entrevista han generado tanto revuelo. Después de contar que en un viaje a África se 'casó' con un hombre simbólicamente, ha advertido que todo fue una broma que se ha sacado de contexto.

Barbie humana

Marcela, la Barbie humana: "Me transfundo el plasma de mi hijo para mantenerme joven"

Tony Las Vegas

Tony Las Vegas, la estrella de La Parodia Nacional: "Creo que a día de hoy no se podría hacer un programa así"

Adrián Rodríguez

Director de la clínica donde está ingresado Adrián Rodríguez: "Está súper motivado, esperemos que no se autoengañe"

Publicidad