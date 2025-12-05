Una broma con efectos inesperados: ¡Roberto Leal chafa a Manu su próximo poema!

Roberto Leal y Manu llevan compartiendo tantos programas en Pasapalabra, casi 400, que hasta se han contagiado su sentido del humor. La demostración es que ya hasta se pisan los chistes el uno al otro, y en esta ocasión con consecuencias inesperadas.

El presentador estaba dando la bienvenida a los invitados. Tras recibir a Alain Hernández, ha saludado a Lorena Gómez. En ese momento, no se ha resistido a contar un juego de palabras con el nombre del actor. Tras provocar las risas por lo malo que era el chiste, ha asegurado: “Perdonadme, es que lo tenía guardado”.

La sorpresa ha saltado cuando Roberto ha presentado a Manu y le ha preguntado, como de rutina, qué tal estaba. “Ahora un poco peor, porque me has quitado una broma para el invitado”, ha confesado el concursante. ¡Era el guiño que tenía preparado para Alain en su poema de despedida! Dale al play y descúbrelo en el vídeo.