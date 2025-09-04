La actriz Antonia San Juan anuncia que tiene cáncer: "Ahora lo que me toca es seguir el tratamiento"

La actriz canaria Antonia San Juan anuncia en su cuenta de la red social Instagram que sufre cáncer. Los médicos le realizaron una biopsia tras detectar "un problema en las cuerdas vocales" y ahora la actriz espera el resultado para saber qué tipo de cáncer es "y si tiene solución con tratamiento".

Antonia de San Juan asegura que confía "plenamente" en la ciencia y que hará todo lo posible por curarse. Además, la intérprete de 64 años pide disculpas a sus seguidores si está desaparecida de las redes sociales algunos días: "Estoy enferma", comenta en el vídeo.

"Hola, buenas noches, soy Antonia San Juan y hago este video porque llevo más de un año con problemas de garganta, siempre he tenido faringitis crónica. Este año he suspendido funciones por esa causa hasta que el otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales. Me mandó al otorrino, me han hecho pruebas, me han hecho un TAC, de todo. Hoy me hicieron una biopsia y ya me han dado el medio diagnostico. Tengo cáncer y ahora cuando analicen la biopsia me dirán qué tipo de cáncer es y si tiene solución con tratamiento. Yo confío plenamente en la ciencia y ahora lo que me toca es seguir el tratamiento que me pongan (...) Voy a hacer todo lo posible por curarme", expresa..

Antonia San Juan se alejará de los escenarios

Ahora, tras un año con problemas de garganta que le obligaron a cancelar varias funciones, está a la espera de los resultados de la biopsia para saber el tratamiento que debe seguir.

"Hago este vídeo porque llevo más de un año con problemas de garganta, siempre he tenido faringitis crónica. Este año he suspendido funciones por esa causa (...) Ahora lo que me toca es seguir el tratamiento que me pongan pero me alejaré un poco de los escenarios que es lo que más me gusta", ha explicado.

'La ropa vieja de Cuca' es uno de los espectáculos que se ha tenido que suspender: "Ya estaba preparado". "Mi vida es bonita y no quiero quejarme de nada, solo si ven que no estoy activa es que estoy enferma", finalizaba así Antonia San Juan.

