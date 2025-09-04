Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

ENFERMEDAD

La actriz Antonia San Juan anuncia que tiene cáncer: "Ahora lo que me toca es seguir el tratamiento"

La actriz canaria Antonia San Juan desvela a sus seguidores de Instagram que padece cáncer.

La actriz Antonia San Juan

La actriz Antonia San JuanGtres

Publicidad

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

La actriz canaria Antonia San Juan anuncia en su cuenta de la red social Instagram que sufre cáncer. Los médicos le realizaron una biopsia tras detectar "un problema en las cuerdas vocales" y ahora la actriz espera el resultado para saber qué tipo de cáncer es "y si tiene solución con tratamiento".

Antonia de San Juan asegura que confía "plenamente" en la ciencia y que hará todo lo posible por curarse. Además, la intérprete de 64 años pide disculpas a sus seguidores si está desaparecida de las redes sociales algunos días: "Estoy enferma", comenta en el vídeo.

"Hola, buenas noches, soy Antonia San Juan y hago este video porque llevo más de un año con problemas de garganta, siempre he tenido faringitis crónica. Este año he suspendido funciones por esa causa hasta que el otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales. Me mandó al otorrino, me han hecho pruebas, me han hecho un TAC, de todo. Hoy me hicieron una biopsia y ya me han dado el medio diagnostico. Tengo cáncer y ahora cuando analicen la biopsia me dirán qué tipo de cáncer es y si tiene solución con tratamiento. Yo confío plenamente en la ciencia y ahora lo que me toca es seguir el tratamiento que me pongan (...) Voy a hacer todo lo posible por curarme", expresa..

Antonia San Juan se alejará de los escenarios

Ahora, tras un año con problemas de garganta que le obligaron a cancelar varias funciones, está a la espera de los resultados de la biopsia para saber el tratamiento que debe seguir.

"Hago este vídeo porque llevo más de un año con problemas de garganta, siempre he tenido faringitis crónica. Este año he suspendido funciones por esa causa (...) Ahora lo que me toca es seguir el tratamiento que me pongan pero me alejaré un poco de los escenarios que es lo que más me gusta", ha explicado.

'La ropa vieja de Cuca' es uno de los espectáculos que se ha tenido que suspender: "Ya estaba preparado". "Mi vida es bonita y no quiero quejarme de nada, solo si ven que no estoy activa es que estoy enferma", finalizaba así Antonia San Juan.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Efemérides de hoy 4 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 4 de septiembre?

Efemérides de hoy 4 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 4 de septiembre?

Publicidad

Sociedad

Alfafaqr

Duras imágenes: el momento en el que "el Mexicano" ataca con una escopeta a un vecino en Alfafar antes de huir

La actriz Antonia San Juan

La actriz Antonia San Juan anuncia que tiene cáncer: "Ahora lo que me toca es seguir el tratamiento"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu

Israel en eventos, ¿presencia necesaria o polémica? El debate está abierto

Noticias de hoy, jueves 4 de septiembre de 2025
Noticias hoy

Noticias de hoy, jueves 4 de septiembre de 2025

Madre Teresa de Calcuta
Efemérides

Efemérides de hoy 4 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 4 de septiembre?

Pablo García
Sacerdocio

Del éxito en las redes al silencio del seminario: el influencer Pablo García cambia likes por fe y comienza su camino hacia el sacerdocio

El joven modelo e influencer, con más de 674.000 seguidores, deja atrás el escaparate digital para seguir su vocación y entregarse por completo a Dios. "Yo lo que quiero en esta vida es ser santo, y todo lo demás va detrás", puntualiza en el vídeo en el que se despide de sus seguidores.

Pruebas en Atresmedia
Incendios

Así es el nuevo producto español que promete revolucionar la lucha contra incendios: bloquea el fuego y es 50 veces más eficaz que el agua

Un producto 100% orgánico y creado en España podría convertirse en un antes y un después en la prevención de incendios forestales.

Centro de acogida en Hortaleza

La agresión a tres migrantes abre el debate sobre la repatriación de menores: "La legislación evita las repatriaciones masivas"

Rescatan los cadáveres de siete migrantes que iban a bordo de pateras

Al menos 7 migrantes muertos que iban en pateras en dos playas de Almería

Operación antidroga

Cataluña desbanca a Andalucía como cuna del narcotráfico en España

Publicidad