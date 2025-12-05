Director de la clínica donde está ingresado Adrián Rodríguez: "Está súper motivado, esperemos que no se autoengañe"

Adrián Rodríguez, conocido por sus papeles en Física o Química y Los Serrano, habló hace unos meses en nuestro programa sobre sus adicciones y su proceso de recuperación. Sin embargo, a principios de noviembre el actor anunciaba en sus redes sociales que había recaído y que se retiraba temporalmente de la vida pública para centrarse en su desintoxicación.

Desde entonces, Adrián ha estado incomunicado e ingresado en una clínica dirigida por Álex Manejo, que nos ha contado cómo avanza el actor. Según él, Adrián está motivado y convencido de que puede salir de esta y de que este ingreso será el definitivo para dejar atrás las adicciones.

El director nos ha explicado que todo lo que le ha pasado a Adrián viene de su pasado, de una fama que no supo gestionar: "Es un juguete roto, se creo un personaje en el que entró la adicción". Es ese el problema que deben atajar de raíz para lograr deshacerse de las adicciones por completo. "Esperemos que esta vez no se autoengañe", señala Manejo.

Durante estos meses apenas ha tenido contacto con sus familiares y amigos para poder centrarse en su recuperación. "Necesito que esté centrado en él al 100% para que se estabilice", nos cuenta, "lo que necesita es apartarse del mundo".

Para que Adrián pueda rehabilitarse del todo, debe estar aproximadamente dos años ingresado. Un proceso duro, pero que Álex tiene claro que es posible: "Las cosas están yendo estupendas".