Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Hablamos con ella

Marcela, la Barbie humana: "Me transfundo el plasma de mi hijo para mantenerme joven"

Siempre soñó con ser una muñeca y hoy, lo ha conseguido. Tras varias cirugías, tratamientos de medicina regenerativa e, incluso, la inyección de la sangre de su propio hijo para mantenerse joven, Marcela ha logrado convertirse en la Barbie humana.

Barbie humana

Publicidad

Las Barbies siempre han sido un estándar de belleza entre las niñas, pero nadie decidió perseguirlo tanto como ha hecho Marcela, la argentina que es considerada la Barbie humana. Moldeada a imagen y semejanza de la muñeca, ha conseguido crear todo un imperio, con sus propias marcas y un reality.

Marcela se ha sometido a varias operaciones estéticas y tratamientos. El último de ellos es el que más polémica ha generado: la transfusión de plasma de su propio hijo para mantenerse joven. "Me la pinchan en el brazo y va directamente a mi torrente sanguíneo", nos cuenta.

Detrás de todos estos tratamientos está el miedo de Marcela a envejecer deteriorada. "No es la cantidad de vida, sino la calidad", advierte, "me he quitado 15 años de encima".

Hoy, Marcela tiene claro que nació para brillar y para que todos la miren. Una vida que no le teme a los cambios y que se atreve a todo para conseguir mayor longevidad. ¡Dale al play para escuchar su historia!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Barbie humana

Marcela, la Barbie humana: "Me transfundo el plasma de mi hijo para mantenerme joven"

Tony Las Vegas

Tony Las Vegas, la estrella de La Parodia Nacional: "Creo que a día de hoy no se podría hacer un programa así"

Adrián Rodríguez

Director de la clínica donde está ingresado Adrián Rodríguez: "Está súper motivado, esperemos que no se autoengañe"

Condenada por enviar una llamada de su exmarido por error
Lo denuncia

Condenada por enviar una llamada de su exmarido por error: "Es imposible que lo escucharan porque no dio tiempo"

Richard Gere
Divertido

Antonio, el Richard Gere murciano: "Han llegado a pararme y pedirme fotos por la calle"

Habla el hombre sin hogar humillado y quemado por dos menores en Sevilla: "Sabían muy bien lo que estaban haciendo"
Hablamos con él

Habla el hombre sin hogar humillado y quemado por dos menores en Sevilla: "Sabían muy bien lo que estaban haciendo"

Conocemos la versión del indigente al que dos menores humillaron y grabaron en vídeo para posteriormente subirlo a las redes. Un hecho que todo el pueblo de Benacazón (Sevilla) condena completamente.

Joan Manuel Serrat
Lo vemos

Testigo del enfado de Joan Manuel Serrat por el que se marchó de una charla en México: "Había gente que llevaba horas esperando"

El cantante se marchó de una charla a los 10 minutos de empezar, incapaz de escuchar a su interlocutor por el ruido de la multitud que estaba a las puertas del auditorio. Un gesto por el que se mostró visiblemente molesto.

Madre a la cárcel por un mensaje de WhatsApp

"Es su venganza": habla la madre condenada por revelar en el chat del colegio una llamada de su ex marido a sus hijos

Cisma Familia Real

La posición de la reina Sofía en mitad de la ruptura de la familia del Rey: "Su Juanito es su Juanito y le ha perdonado todo toda la vida"

Sexpejo Público.

La sexóloga Lorena Berdún analiza los encuentros sexuales en la cárcel como los que podrán tener Ábalos y Koldo: "Tiene su punto"

Publicidad