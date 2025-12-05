Marcela, la Barbie humana: "Me transfundo el plasma de mi hijo para mantenerme joven"

Las Barbies siempre han sido un estándar de belleza entre las niñas, pero nadie decidió perseguirlo tanto como ha hecho Marcela, la argentina que es considerada la Barbie humana. Moldeada a imagen y semejanza de la muñeca, ha conseguido crear todo un imperio, con sus propias marcas y un reality.

Marcela se ha sometido a varias operaciones estéticas y tratamientos. El último de ellos es el que más polémica ha generado: la transfusión de plasma de su propio hijo para mantenerse joven. "Me la pinchan en el brazo y va directamente a mi torrente sanguíneo", nos cuenta.

Detrás de todos estos tratamientos está el miedo de Marcela a envejecer deteriorada. "No es la cantidad de vida, sino la calidad", advierte, "me he quitado 15 años de encima".

Hoy, Marcela tiene claro que nació para brillar y para que todos la miren. Una vida que no le teme a los cambios y que se atreve a todo para conseguir mayor longevidad. ¡Dale al play para escuchar su historia!