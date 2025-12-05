Roberto Leal, hasta las lágrimas con el show de Cristina Alcázar: “Me estáis dando la tarde”

Que Cristina Alcázar provoca un terremoto en el plató cada vez que visita Pasapalabra es algo ya sabido. La actriz ha intentado estar más contenida en los programas anteriores, pero al tercero se ha desatado con un show que ha llevado a Roberto Leal hasta las lágrimas. El presentador no sabía ni cómo poner fin al hilarante momento que se ha producido en La Pista.

Cristina se ha enfrentado a Alain Hernández con una canción del año 1962. Desde el primer fragmento, que a ambos les ha sonado a ‘It’s not unusual’, ha sido un duelo lleno de guiños divertidos. “Me estáis dando la tarde”, ha llegado a comentar Roberto. Sin embargo, lo mejor estaba aún por llegar, con un baile tanto o más sorprendente que el del actor en el pasado programa.

Cristina ha hecho calentamiento de piernas hasta en tres ocasiones, confiando en ganar. A la tercera ha sido la vencida: mientras sonaba ‘Contigo soy feliz’, de Nino Bravo, ha bailado y, sobre todo, ha demostrado que tiene una gran elasticidad. ¡Y no paraba de repetir la postura cada vez que sonaba el estribillo! “Hemos tenido que bajar la música y encender las luces fuerte como al final en las discotecas”, ha bromeado Roberto al ver que el show de la actriz no terminaba. ¡Revive este momentazo en el vídeo!