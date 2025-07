Anasagasti: "El PSOE no está condenado por corrupción, pero el PP sí tenía sentencia de la Gurtel cuando apoyamos a Sánchez"

"Hay una investigación y muchísimos errores, pero no hay sentencia alguna contra el PSOE". Lo dice Iñaki Anasagasti, ex portavoz del Partido Nacionalista Vasco, PNV, en el Congreso de los Diputados. Así contesta a Susanna Griso en Más Espejo sobre la posibilidad de sumarse al Partido Popular en una hipotética moción de censura contra Pedro Sánchez. "Nosotros cuando respaldamos al PSOE en la moción a Mariano Rajoy, en 2018, lo hicimos siguiendo el criterio de no apoyar a un partido condenado por corrupción, en este caso por la trama Gurtel. Pero el PSOE ahora no está condenado por corrupción", matiza. Admite que hay una especie de "sintonía" sobre que Pedro Sánchez debe irse a casa: "En política eso está bien", apunta.

Errores y milongas

El ex senador del PNV tiene palabras para los movimientos contra el actual gobierno que esta propiciando el líder popular Alberto Núñez Feijóo. "Su gran error es mandar a Miguel Tellado para negociar con los que apoyan al Ejecutivo. Eso es condenar cualquier tipo de negociaciones a la nada", destaca.

Anasagasti ha abordado también en Más Espejo la posible conexión del PNV con el empresario vascoAntxon Alonso, investigado en la trama Koldo y socio de Santos Cerdán en la constructora Servinavar. Ha sido el propio ex secretario de Organización del PSOE quien en su declaración ante el juez ha asegurado que Alonso fue el encargado de mediar con el PNV para armar la moción de censura que hizo presidente a Sánchez en 2018. Según Anasagasti, esta afirmación es una "milonga" y el PNV ya ha respondido negando que sea cierto. "Para hablar con el PSOE, nosotros no necesitamos a un pequeño constructor de Elgoibar, que es amigo de Cerdán y vivió con él en Madrid", ha asegurado con ironía.

"No tengo nada que ver con sus actividades"

El ex senador recuerda que en 1996, él mismo negoció con Rodrigo Rato, que buscaba apoyos para el Gobierno de José María Aznar. "Rato fue vicepresidente del Ejecutivo y director gerente del Fondo Monetario Internacional. Luego acabó en la cárcel deSoto del Real por fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Pero yo no tengo nada que ver con sus actividades", afirma. Destaca Anasagasti que "en política todo el mundo, en todo momento, habla con el todo el mundo".

Por otro lado, el político vasco ha analizado la entrada en prisión del "número dos" del PSOE, Santos Cerdán, investigado en la trama Koldo por posibles comisiones en obras públicas. "Yo creo que su abogado se ha equivocado de estrategia al intentar defender que Cerdán es víctima de una persecución política por ser el supuesto arquitecto de los gobiernos progresistas", destaca. Según él, el ex secretario de Organización socialista fue ante el juez "con las manos en los bolsillos". Un error de estrategia para Iñaki Anasagasti.

