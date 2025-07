Alberto Núñez Feijóo anuncia a Miguel Tellado como nuevo secretario general del PP y a Ester Muñoz como portavoz en el Congreso

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se sienta en el plató de Espejo Público después de haber iniciado una ronda de contacto con los socios de Pedro Sánchez para tantear una moción de censura después de que Santos Cerdán haya entrado en la cárcel de Soto del Real.

Anuncia que habrá cambios en el comité ejecutivo de su partido. Estos cambios se materializarán en el congreso del PP que se celebra el próximo fin de semana. Miguel Tellado será el nuevo secretario general del partido y Ester Muñoz la nueva portavoz del partido en el Congreso, sustituyendo a Cuca Gamarra. "Un puesto muy importante y trascendente", añade Feijóo.

Los define com dos cambios importantes. "Dos modelos, dos personas jóvenes pero con experiencia, tanto orgánica como el caso de Miguel Tellado como parlamentaria en el caso de Ester", señala.

"Cuca ha entendido que un Congreso conlleva un nuevo equipo"

"Cuca ha hecho un buen trabajo en este tiempo y ha entendido que un Congreso conlleva un nuevo equipo. Continuará en el equipo en los asuntos de justicia, interior y defensa. Algo que ya hacía desde que salió González Pons", ha explicado. Establece Feijóo que el destino ha querido que el mismo día que Santos Cerdán entraba en la cárcel, Cuca Gamarra dijera que daba un paso a un lado. "De mis compañeros de comité ejecutivo ninguno de ellos ha tenido ningún problema con la justicia nunca".

"Si una parte del 'sanchismo' ha entrado en la cárcel lo lógico es que Pedro Sánchez salga de la Moncloa"

Sostiene el líder del PP que "el PSOE está de corrupción hasta las cejas y lo que sabemos del sumario es una parte". Señala que si una parte del 'sanchismo' ha entrado en la cárcel lo lógico es que Pedro Sánchez salga de la Moncloa. "Ahora mismo ha un motivo a la semana para una moción censura para echar a Sánchez en base a la bandera de la decencia política".

Mantiene además que Pedro Sánchez debería convocar un comité federal y presentar su dimisión para mantener al PSOE fuera del foco de corrupción y abrir una nueva etapa en el partido. "España está secuestrada por un presidente sin principios", añade.

"La política española no puede estar secuestrada por Sánchez"

Para Feijóo, la política española no puede estar secuestrada por Sánchez con apagones, sin presupuestos, con un gran caos ferroviario y la parálisis del Congreso porque no aprueba leyes. "Sánchez echó a Ábalos aduciendo que se había equivocado en sus colaboradores. Si aplica su propia doctrina habría que echarle por el nombramiento de Koldo o Cerdán".

"Nosotros tenemos una voluntad real de que haya elecciones"

El PNV acusa al PP de postureo y les dice que no tenían voluntad de pactar con ellos una moción de censura hasta que ha saltado este escándalo por los aires. Feijóo insiste en que su formación hablará con los grupos para ver si el apoyo al Gobierno sigue intacto después de lo que han sabido. "Nosotros tenemos una voluntad real de que haya elecciones y que se disuelvan las cortes y que los ciudadanos puedan decidir. Tenemos a un Gobierno que ha secuestrado la política española, rodeado de corrupción hasta las cejas y un secretario general del PSOE que no puede salir a la calle", apunta.

Sabe que ahora mismo le faltan 4 votos para hacer una moción de censura y se ve con la obligación de hablar con los grupos cuando ocurren hechos inauditos en la democracia española.

¿Negociaciones con el independentismo?

Está seguro de que Puigdemont sabe que no va a negociar con él, ni va a ir a Waterloo ni a ningún sitio. Han abierto una vía con la portavoz de Junts que es la que tienen previsto mantener.

"El señor Sánchez ha estafado con esa presunta amnistía", afirma. Feijóo dijo desde el principio que era inconstitucional y cree que no pasará el tribunal de justicia de la Unión Europea y no se puede amnistiar aquello que el derecho europeo impide. "Puigdemont sigue procesado pero no se le aplica la amnistía. Le va bien mantener a Sánchez en el Gobierno en su interés en Cataluña. Ahora tendrá que decidir si quiere seguir impulsando a Sánchez o abrir un nuevo periodo y poner el contador a cero".

"Si tuviese los 4 votos que me faltan presentaría la moción de censura al salir de plató"

Reconoce que en el PP hay quienes le advierten de la dificultad de presentar una moción de censura, y hay otra gente que le dice que debe hacerlo. Aunque escuche todas las opiniones hará lo que le parezca oportuno. "He dicho que no voy a presentar un moción de censura porque me faltan 4 votos y he dicho que si tuviese esos 4 votos la presentaría esta mañana al salir de plató". Asegura que no está "con la ansiedad de intentar ser presidente del Gobierno a cualquier precio".

"Estoy un poco escaldado de las encuestas electorales"

Según la encuesta de El Mundo el PP solo crece en un 1,6% en intención de voto pese a los escándalos de corrupción. En esa encuesta el PP sacaba 40 escaños de diferencia al PSOE, añade Feijóo. "El PP tiene un mayor porcentaje de voto que todos los PP de los 27 estados miembros, solo les gana en las elecciones generales Grecia". Reconoce que ya está "un poco escaldado de las encuestas electorales". Le interesa decirle a los españoles "que hay un proyecto político creíble y que esta pesadilla no puede cronificarse".

