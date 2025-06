Iñaki Anasagasti, exportavoz del PNV en el Congreso, sobre Santos Cerdán: "Me cuesta creer que Sánchez no supiera nada"

Iñaki Anasagasti, quien desempeñó el trabajo de portavoz del PNV en el pasado, ha reaccionado en "Más Espejo" a la dimisión de Santos Cerdán y a la polémica que le envuelve. Ha asegurado que Koldo, Ábalos y Cerdán forman "una tripleta que es para hacer una telenovela". Ha explicado que, en su opinión, el conocimiento de Pedro Sánchez sobre los hechos que se están conociendo va más allá. "Me cuesta creer que Sánchez no supiera nada". Además, respecto a la medida del Presidente del Gobierno de llevar a cabo una auditoría externa, cree que no puede aportar nada relevante. "Las auditorias externas esas no sirven para nada".

Ha explicado en "Más Espejo" que es importante saber de quién se está rodeado: "esto tiene que funcionar en base a la categoría moral de las personas". Y señala directamente a lo que él considera lo trascendental: "el secreto está en si el PSOE se está financiando ilegalmente". Susanna Griso le ha preguntado sobre qué postura debería adquirir el PNV. Y Anasagasti ha reflexionado sobre las opciones que hay.

"La moción de censura el PP no la presenta porque no la va a ganar", ha explicado con contundencia. "La situación es de mucha tensión en este momento entre el PNV y el PP". Además, descarta una rebelión interna: "no creo que la vaya a haber". También ha asegurado que, en su opinión, no cree que vaya a haber unas elecciones anticipadas.

