Feijóo: "Ahora hay un motivo a la semana para una moción de censura en base a la decencia política"

Este martes, el Partido Popular iniciaba una ronda de contactos con los grupos parlamentarios que respaldaron la investidura de Pedro Sánchez para conocer si su apoyo al Ejecutivo continúa siendo el mismo tras el ingreso en prisión del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Partidos como ERC y BNG ya han advertido su negativa a una posible moción de censura, mientras que Junts ha emplazado al PP a hablar con Carles Puigdemont en Waterloo. Tras ello, el líder de los populares llega al programa Espejo Público para abordar la actualidad política.

"España está secuestrada por un presidente sin principios"

El líder de los populares ha remarcado, aludiendo a los escándalos que rodean al PSOE que "ahora hay un motivo a la semana para una moción de censura en base a la decencia política", a la vez que remarcaba que "el PSOE está de corrupción hasta las cejas".

Aludiendo a la entrada en prisión del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, Feijóo se ha mostrado tajante con la figura de Pedro Sánchez, resaltando que "el sanchismo, o una parte del sanchismo ha entrado en la cárcel", por lo que "lo lógico es que Sánchez salga de Moncloa". Señala que "España esta secuestrada por un presidente sin principios".

"Que yo vaya a Waterloo no es posible"

Ante la pregunta de la presentadora del programa sobre por qué al portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, le cuesta tanto decir abiertamente que no se reunirá con Junts fuera del país, ya que tuvieron que ser los medios de comunicación quienes le tuvieron que platear de manera expresa esa pregunta, Feijóo ha querido aclarar que "no es posible" que él vaya a Waterloo a reunirse con Carles Puigdemont, haciendo hincapié en que "España no está en venta" y que siete diputados no pueden mandar, pues "tiene que hacerlo las mayorías".

"El señor Sánchez es un presidente encubridor de delitos"

"El señor Sánchez es un encubridor porque dio un chivatazo al señor Ábalos de que a Koldo le estaba investigando la Guardia Civil", ha remarcado Feijóo, "por lo que eso de presentarse ante los españoles como una víctima de personas deshonestas no es verdad". "Es un encubridor el señor Sánchez por el chivatazo y porque después de saber lo que hizo el señor Ábalos le volvió a meter en la lista y le aforó, y le siguió mandando mensajes. Por tanto, no es ninguna víctima. Es un presidente encubridor de delitos", ha precisado.

Tellado, secretario general del PSOE

Alberto Núñez Feijóo ha confirmado en esta entrevista con Susanna Griso que Miguel Tellado será el secretario general del PP y Ester Muñoz la nueva portavoz, sustituyendo a Cuca Gamarra en el que el líder de los populares califica como "un puesto muy importante y trascendente".

Para Feijóo se trata de "dos cambios importantes" y "dos modelos, dos personas jóvenes" y con experiencia orgánica, en el caso de Tellado, y parlamentaria en el caso de ambos. Feijóo, como único candidato, será reelegido presidente de la formación en el XXI Congreso que se celebrará en Madrid los días 4, 5 y 6 de julio.

Santos Cerdán, segunda noche en prisión

El exdirigente del PSOE Santos Cerdán ya ha pasado su segunda noche en la cárcel madrileña de Soto del Real después de que el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente acordara su ingreso en prisión comunicada al considerar que tuvo "específico papel" en la trama del caso Koldo. El juez mandaba a prisión a Santos Cerdán acusado de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. También le sitúa como el cabecilla de la red criminal y, a diferencia de Koldo o Ábalos, aprecia riesgo de destrucción de pruebas.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, admitía este martes que la imagen del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán entrando en prisión es "tan desgarradora como decepcionante". Era en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros cuando Alegría reconocía que esa imagen era posible debido a los "serios indicios" y los "hechos absolutamente bochornosos y terribles" que supuestamente relacionan a Cerdán con el caso Koldo.

Sin embargo, Alegría remarcaba que esta situación confirma la determinación del Gobierno en seguir trabajando para combatir la corrupción, seguir colaborando con la justicia con la máxima transparencia y dando todas las explicaciones que sean oportunas. "Si algo hemos demostrado desde el primer momento es que este Gobierno ante la corrupción: absoluta contundencia", decía Alegría.

