El CIS de Tezanos pone en cuestión la soberanía de Ceuta y Melilla en una de sus preguntas

El CIS de Tezanos hace a Pedro Sánchez ganador de unas hipotéticas elecciones si se celebrasen a día de hoy. La encuesta de intención de voto sitúa al PSOE a 5 puntos por encima del PP con un ligero desgaste. Por su parte, Vox es la formación que mayor rédito saca al crecer un 1,3%. De las 40 preguntas que se hacen en ese CIS, 7 están dedicadas al conflicto que se vive en Ceuta.

Una de las preguntas es: '¿Cuál es su opinión acerca de la situación de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla?' . Una cuestión a la que se ofrece como respuestas: 'Son territorios tan españoles como cualquier otro territorio de la Península' a la que responden un 77% de los encuestados ó 'Tienen una situación ambigua y especial que debe ser objeto de acuerdos y entendimiento con Marruecos' con un 14,3% de las respuestas.

En cuestión, la soberanía de Ceuta y Melilla

La encuesta pone en cuestión la soberanía de Ceuta y Melilla en una de sus preguntas. También se pregunta a los ciudadanos por la importancia de tener amistad y buena vecindad con Marruecos.

En una pregunta sobre lo ocurrido en Ceuta el CIS lo califica de 'incidentes fronterizos' y no hay ni una sola cuestión sobre la gestión del Gobierno sobre esta crisis.

La inmigración, tercer tema que más preocupa a los españoles

Sobre los temas que más preocupan a los españoles el primer puesto lo sigue ocupando la vivienda con un 37,5% de las menciones, 5,5 puntos menos en que julio. El segundo problema que trae de cabeza a los españoles es la crisis económica, subiendo hasta el 21,6% de menciones, frente al 17,3% que cosechó en el barómetro anterior. La inmigración ha pasado de ser el segundo tema que más preocupa a los españoles situarse como el segundo.

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