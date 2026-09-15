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Ley de Nietos

Rifirrafe entre Rubén Amón y el abogado que denunció la ley de nietos por el supuesto "pucherazo": "La sociología de bar no la admito"

El abogado Guillermo Rocafort, que denunció la "ley de nietos" antes que nadie, ha señalado un presunto "pucherazo" por parte del Gobierno con el fin de inflar el censo electoral. Una teoría que el periodista y colaborador Rubén Amón rebate y tacha de "irresponsable".

El abogado que denunció la ley nietos.

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Anna Martín
Publicado:

En el Tribunal Supremo (TS) están determinados a dictar "cuanto antes" su sentencia sobre la "ley de nietos", tras la paralización cautelar de las altas en el censo de españoles en el extranjero (CERA) por los recursos interpuestos por Iustitia Europa y Vox.

Mientras, Guillermo Rocafort, el abogado que denunció dicha ley antes que nadie y perteneciente a la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, conecta con Espejo Público para denunciar la vinculación con un "pucherazo" en la aprobación de esta ley.

"Se nos trató de conspiranoicos y el TS nos ha dado la razón"

"Había un intento de inflar el censo electoral con millones de votantes provenientes, sobre todo, de Hispanoamérica", lo tiene claro. Para Rocafort, "el verdadero motor" de esta manipulación del censo está en las circulares que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, envió a los consulados diciendo que "tenían que priorizar absolutamente las nacionalizaciones exprés por medida democrática sobre cualquier otra consideración", según sus palabras.

"Desde entonces, los consulados españoles en Latinoamérica se han convertido en máquinas de hacer pasaportes a cambio de votos", considera. A su juicio, lo más triste es que PP y Vox no hicieron nada, sino que fue a través de la sociedad civil y canales de YouTube.

Sobre esta última objeción añade: "Se nos trató de conspiranoicos y el Tribunal Supremo nos ha acabado dando la razón". El abogado que denunció la ley cree que la actuación del TS demuestra que "la sociedad civil puede hacer algo en esta democracia cada vez más moribunda en España".

"Es una gran chapuza, no un pucherazo"

Rubén Amón, que resopla ante las palabras de Rocafort, considera que es "irresponsable" referirse a un pucherazo, bien sea implícita o explícitamente. "Lo que plantea no es verdad y lo sabemos", reafirmaba el periodista y colaborador en referencia a que esta ley tenga como fin favorecer los votos del Partido Socialista y del Gobierno.

"La sociología de bar se la dejo a Tezanos, que es como hace sus encuestas, pero no la admito como argumento", ha respondido Amón al abogado en el momento en el que hace mención a las preguntas que la gente se hace en bares y restaurantes sobre la relación de la ley con un pucherazo. Sin embargo, sí sostiene que "la ley se podría haber hecho mucho mejor y es una gran chapuza". "Pero no es un pucherazo y no es un ataque al censo", matiza.

Juan Soto Ivars respalda las sospechas que despiertan ciertos movimientos frente a esta ley, aunque le surgen dudas ante la asignación directa de votos de los nuevos nacionalizados hacia el PSOE. Rocafort lo tiene claro: "Porque a cambio les están regalando la nacionalidad y los beneficios sanitarios, diplomáticos y políticos".

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