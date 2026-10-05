ELECCIONES ANTICIPADAS
Alfonso Serrano (PP), sobre las elecciones anticipadas: "El único desahucio que le preocupa a Pedro Sánchez, es el de la Moncloa"
El Secretario General del PP en Madrid, Alfonso Serrano, ha analizado la decisión de Pedro Sánchez de convocar elecciones generales para el 29 de noviembre.
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Tras el anuncio de Pedro Sánchez de convocar elecciones generales para el 29 de noviembre, los partidos políticos de España, han alzado la voz y ya comienzan sus respectivas campañas para acaparar el voto de la gente.
Susanna Griso ha presentado, tras la comparecencia de Isabel Díaz Ayuso, al Secretario General del PP en Madrid, Alfonso Serrano, Griso le ha explicado que Sánchez ha atacado en la comparecencia al supuesto ático de la Comunidad de Madrid, los fondos buitre y la extrema derecha.
"Son los clásicos de Sánchez, trata de abundar ese voto de la extrema izquierda para convertirse en el referente de todos ellos para que su derrota sea más reducida", ha explicado Serrano y ha destacado que los españoles tenemos una fecha marcada en el calendario para, "poner fin a esta etapa negra del Gobierno más corrupto de la historia de la democracia".
Sobre la acampada en Sol
Tras la desestimación de la delegación del Gobierno de levantar la acampada en Sol, el Secretario General del PP en Madrid, ha calificado de inaudito, la decisión: "Lejos de ayudar a la Comunidad de Madrid, favorecen al asentamiento ilegal" e insta a la gente a que haga lo mismo en la Moncloa para ver "cuanto duran". Para terminar respondiendo a Sánchez: "El único desahucio que le preocupa, es el de Moncloa".
Alfonso Serrano ha querido dejar claro que España está pasando por un momento trascendental: "Son elecciones que más allá de la izquierda o la derecha, son para recuperar muchas cosas que el Gobierno ha tirado". "Tenemos un presidente que ha cambiado las reglas del juego", ha explicado.
Sobre la Diputación Permanente
Serrano asegura que ha podido leer algo sobre la intención del Gobierno de llevar el decreto y publicarlo aprovechando la diputación permanente: "Cuando uno convoca elecciones, cambian las reglas de juego para todas las instituciones, me parecería chabacano hacer eso", apostilla Serrano.
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