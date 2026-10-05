Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
Pedro Sánchez convoca elecciones para el 29 de noviembre

ELECCIONES ANTICIPADAS

Alfonso Serrano (PP), sobre las elecciones anticipadas: "El único desahucio que le preocupa a Pedro Sánchez, es el de la Moncloa"

El Secretario General del PP en Madrid, Alfonso Serrano, ha analizado la decisión de Pedro Sánchez de convocar elecciones generales para el 29 de noviembre.

Alfonso Serrano PP

Publicidad

Manuel Pinardo
Publicado:

Tras el anuncio de Pedro Sánchez de convocar elecciones generales para el 29 de noviembre, los partidos políticos de España, han alzado la voz y ya comienzan sus respectivas campañas para acaparar el voto de la gente.

Susanna Griso ha presentado, tras la comparecencia de Isabel Díaz Ayuso, al Secretario General del PP en Madrid, Alfonso Serrano, Griso le ha explicado que Sánchez ha atacado en la comparecencia al supuesto ático de la Comunidad de Madrid, los fondos buitre y la extrema derecha.

"Son los clásicos de Sánchez, trata de abundar ese voto de la extrema izquierda para convertirse en el referente de todos ellos para que su derrota sea más reducida", ha explicado Serrano y ha destacado que los españoles tenemos una fecha marcada en el calendario para, "poner fin a esta etapa negra del Gobierno más corrupto de la historia de la democracia".

Sobre la acampada en Sol

Tras la desestimación de la delegación del Gobierno de levantar la acampada en Sol, el Secretario General del PP en Madrid, ha calificado de inaudito, la decisión: "Lejos de ayudar a la Comunidad de Madrid, favorecen al asentamiento ilegal" e insta a la gente a que haga lo mismo en la Moncloa para ver "cuanto duran". Para terminar respondiendo a Sánchez: "El único desahucio que le preocupa, es el de Moncloa".

Alfonso Serrano ha querido dejar claro que España está pasando por un momento trascendental: "Son elecciones que más allá de la izquierda o la derecha, son para recuperar muchas cosas que el Gobierno ha tirado". "Tenemos un presidente que ha cambiado las reglas del juego", ha explicado.

Sobre la Diputación Permanente

Serrano asegura que ha podido leer algo sobre la intención del Gobierno de llevar el decreto y publicarlo aprovechando la diputación permanente: "Cuando uno convoca elecciones, cambian las reglas de juego para todas las instituciones, me parecería chabacano hacer eso", apostilla Serrano.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.

Miranda sobre Sánchez

Diputación Permanente: Juan Fernández Miranda analiza la maniobra de Pedro Sánchez para sacar adelante los decretos Maricarmen

Antena 3 » Programas » Espejo Público » Noticias

Publicidad

Programas

Miranda sobre Sánchez

Diputación Permanente: Juan Fernández Miranda analiza la maniobra de Pedro Sánchez para sacar adelante los decretos Maricarmen

“Se me ponen los pelos de punta”: Brian roza la entrega de su primer coche

“Se me ponen los pelos de punta”: Brian roza la entrega de su primer coche

¿Se puede resolver un panel vacío en una sola tirada?: Sofi aplica la estrategia y se lleva 600 euros

¿Se puede resolver un panel vacío en una sola tirada?: Sofi aplica la estrategia y se lleva 600 euros

Paco Marhuenda sobre la Ley de Nietos
Elecciones generales

Paco Marhuenda, tras el anuncio de las elecciones generales: "La Ley de Nietos es el mayor fraude electoral de la historia de España"

Rocío Muñoz
ENTREVISTA

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Rocío Muñoz visita el plató tras dar a luz al supuesto hijo de Omar Montes

“Te quieres complicar la vida”: Sofi se juega la primera ola a una tirada más
Mejores momentos | 5 de octubre

“Te quieres complicar la vida”: Sofi se juega la primera ola a una tirada más

Sumar 500€ en un solo panel no es una gesta precisamente sencilla. Sin embargo, Sofi ha dejado claro que el peligro no le impone cuando se los ha jugado a una tirada más.

Alfonso Serrano PP
ELECCIONES ANTICIPADAS

Alfonso Serrano (PP), sobre las elecciones anticipadas: "El único desahucio que le preocupa a Pedro Sánchez, es el de la Moncloa"

El Secretario General del PP en Madrid, Alfonso Serrano, ha analizado la decisión de Pedro Sánchez de convocar elecciones generales para el 29 de noviembre.

Receta de dátil y tocineta con cebolla caramelizada

Un aperitivo muy curioso: Receta de dátil y tocineta con cebolla caramelizada

Plato único y completo: Receta de tallarines con pulpo de Arguiñano

Plato único y completo: Receta de tallarines con pulpo de Arguiñano

Ignacio Varela sobre el anuncio de elecciones

El analista Ignacio Varela, sobre el anuncio de elecciones generales de Pedro Sánchez: "Ha cumplido con su obligación, aunque esta tiene mucho más que ver con el calendario judicial"

Publicidad