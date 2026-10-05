El apunte de Vicente Vallés sobre el 29N: "Si Pedro Sánchez consigue arrastrar el voto de la extrema izquierda hacia el PSOE, aunque no pueda gobernar, puede salvar los muebles"

Sobre las 9 horas de este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hablaba desde la Moncloa para anunciar la disolución de las cortes y la convocatoria de elecciones generales para este 29 de noviembre de 2026.

El presentador de Antena 3 Noticias, Vicente Vallés, ha querido apuntar desde el plató de Espejo Público el 'modus operandi' del presidente del Gobierno: "Era lo esperable, hay que recordar que en 2023, el PSOE pierde las elecciones autonómicas y municipales, y al día siguiente, por la mañana, convocó elecciones generales".

"Sánchez pretendía movilizar a la extrema izquierda, para evitar que al día siguiente de la derrota, se abriera un debate sobre su liderazgo en el PSOE, consiguiendo salvar los muebles del PSOE y seguir al frente incluso perdiendo, como así fue", ha explicado Vallés.

"Se ha subido al caballo pretendiendo un buen resultado electoral"

Vicente Vallés, ha querido matizar que, lo que pretende Pedro Sánchez es salvar los muebles al PSOE y a sí mismo ante un posible batacazo electoral que condene al partido socialista: "Sánchez está pensando en conseguir sus votos", para salvar sus propios muebles y los del partido.

El propio Vicente Vallés ha respondido a la pregunta sobre el decreto Maricarmen y el intento de la izquierda de solventar el problema en dos días: "No creo que lo hayan prefabricado, el caso Maricarmen ha ocurrido y el propio PSOE se ha subido al caballo, pretendiendo que les va a llevar a un buen resultado electoral".

Por último ha querido explicar que la única salvación del presidente del Gobierno es que pueda movilizar a la izquierda para que apoyen a Sánchez y lo "salven".

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