Marlaska alerta de las características inéditas de los incendios: "Todo esto es consecuencia del cambio climático"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha hablado en Espejo Público sobre la ola de incendios que ha arrasado España este mes de agosto. El ministro ha señalado que tras "una ola de calor de 16 días, las previsiones son más positivas en las últimas horas: tenemos bajadas de temperaturas y más humedad".

Aun así, ha insistido en que "hay que ser todavía precavidos y tener mucha cautela. Hay una mejora y eso es importante, porque va a permitir que todos los involucrados as brigadas, los bomberos, los voluntarios, la UME, trabajen en unas condiciones un poco más óptimas".

Con respecto a las características de los incendios, Marlaska subraya que "son fuegos muy distintos, que no van a mejor si no se atajan de inmediato". Y alerta de que "son unos incendios con unas características que nada tienen que ver con los que estábamos acostumbrados. Son de los que se llaman de sexta generación, que tienen sus propias condiciones climáticas y son mucho más difíciles de controlar".

El ministro atribuye esta situación directamente al calentamiento global: "Todo esto es consecuencia del cambio climático, que tiene una influencia decisiva. Por eso las políticas de prevención son realmente importantes, al igual que las de respuesta inmediata para aminorar los efectos".

